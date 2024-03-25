https://sputnik-georgia.ru/20240325/zapret-propagandy-lgbt-v-gruzii---vse-o-zakonoproekte-287015777.html

Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – все о законопроекте

Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – все о законопроекте

Sputnik Грузия

Инициатива направлена на защиту семейных ценностей и несовершеннолетних в Грузии, пояснил Мамука Мдинарадзе 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T12:51+0400

2024-03-25T12:51+0400

2024-03-25T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Обнародованы детали подготовленных правящей партией "Грузинская мечта" поправок в Конституцию Грузии о запрете однополых браков, смены пола и пропаганды этого в стране.Инициатива направлена против пвсевдолиберальных ценностей, на защиту семейных ценностей и несовершеннолетних в Грузии, пояснил один из лидеров партии, председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Для принятия поправок в Конституцию необходимо голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте. Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию>>Поправки по пунктам:1. На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет; 2. Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;4. В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным; 5. Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;6. Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;7. Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;8. Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, конституция грузии