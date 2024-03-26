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Переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз продвинулись вперед

Переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз продвинулись вперед

Sputnik Грузия

Грузия имеет статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Конференция парламентских комитетов по делам Европейского союза (COSAC) поддержала начало подготовки процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Участники конференции также призвали стран-кандидатов усилить реформы в соответствии с копенгагенскими критериями, особенно в сфере верховенства закона. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Копенгагенские критерии – критерии вступления стран в ЕC, которые приняты в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене и подтверждены в декабре 1995 года на заседании Европейского совета в Мадриде. Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.После начала переговоров по вступлению в ЕС для Грузии будет определен план действий, который, в том числе, подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны в соответствие со стандартами ЕС. Подводный электрокабель станет фактором для сближения с рынком ЕС – вице-премьер Грузии>>Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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