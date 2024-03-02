https://sputnik-georgia.ru/20240302/podvodnyy-elektrokabel-stanet-faktorom-dlya-sblizheniya-s-rynkom-es--vitse-premer-gruzii-286665265.html

Подводный электрокабель станет фактором для сближения с рынком ЕС – вице-премьер Грузии

Подводный электрокабель станет фактором для сближения с рынком ЕС – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

Доступ к европейским рынкам электроэнергии окажет положительное влияние на грузинский рынок, считает вице-премьер 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T11:45+0400

2024-03-02T11:45+0400

2024-03-02T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Проект подводного кабеля через Черное море будет способствовать укреплению энергетической безопасности, диверсификации маршрутов поставок, привлечению иностранных инвестиций, а также развитию зеленой энергетики не только в Грузии, но и в регионе в целом, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Доступ к европейским рынкам электроэнергии окажет положительное влияние на грузинский рынок, его трансформацию и сближение с европейским, добавил он. Представители правительств Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии в Баку обсудили ход реализации проекта подводного черноморского кабеля и ключевые вопросы в этом плане в формате министерской встречи по развитию зеленой энергетики. Стороны также обсудили детали создания совместной компании и шаги по дальнейшему развитию проекта. Леван Давиташвили оценил проект подводного черноморского кабеля как "амбициозную инициативу", которая будет иметь решающее значение в цепочке устойчивой передачи энергии и будет способствовать связности и сотрудничеству между странами-участницами. Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер >>"Наше партнерство подчеркивает общую приверженность наших стран продвижению устойчивых и экологически чистых энергетических решений Это еще раз подтверждает нашу коллективную приверженность продвижению более зеленого и устойчивого будущего для наших стран и всего региона", – сказал Давиташвили. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер>>По информации Минэкономики, технико-экономическое обоснование черноморского подводного кабеля по инициативе Грузии началось в мае 2022 года и должно было быть завершено в течение 18 месяцев, однако оно не будет завершено до июля 2024 года. Исследование готовит итальянская энергетическая консалтинговая компания CESI. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, азербайджан, черное море, европа, энергетика грузии