https://sputnik-georgia.ru/20240326/sbornaya-gruzii-po-futbolu-vyigrala-putevku-na-evro-2024---vpervye-v-istorii-287044461.html
Сборная Грузии по футболу выиграла путевку на Евро 2024 – впервые в истории
Сборная Грузии по футболу выиграла путевку на Евро 2024 – впервые в истории
Sputnik Грузия
Впервые в истории Грузия сыграет на чемпионате Европы, который пройдет в Германии 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T23:00+0400
2024-03-26T23:00+0400
2024-03-27T01:33+0400
спорт
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1a/287045160_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3e62f603a477c854c200c2fab67292c3.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче со сборной Греции выиграла путевку на Евро 2024.Победа досталась грузинским футболистам в серии послематчевых пенальти в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 - 4:2. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания) отразил одно пенальти. Решающий гол забил Ника Квеквескири ("Лех", Польша).Матч прошел на стадионе "Динамо Арена" им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Что касается чемпионата Европы, в этом году страной-хозяйкой будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1a/287045160_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e3b594122d672360b2022a8534d59fb5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости
Сборная Грузии по футболу выиграла путевку на Евро 2024 – впервые в истории
23:00 26.03.2024 (обновлено: 01:33 27.03.2024)
Впервые в истории Грузия сыграет на чемпионате Европы, который пройдет в Германии
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче со сборной Греции выиграла путевку на Евро 2024.
Победа досталась грузинским футболистам в серии послематчевых пенальти в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 - 4:2.
Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания) отразил одно пенальти. Решающий гол забил Ника Квеквескири ("Лех", Польша).
Матч прошел на стадионе "Динамо Арена" им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Что касается чемпионата Европы, в этом году страной-хозяйкой будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.
Страна ликует! Грузия пробилась
на чемпионат Европы по футболу