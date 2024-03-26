https://sputnik-georgia.ru/20240326/sbornaya-gruzii-po-futbolu-vyigrala-putevku-na-evro-2024---vpervye-v-istorii-287044461.html

Сборная Грузии по футболу выиграла путевку на Евро 2024 – впервые в истории

Сборная Грузии по футболу выиграла путевку на Евро 2024 – впервые в истории

Sputnik Грузия

Впервые в истории Грузия сыграет на чемпионате Европы, который пройдет в Германии 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T23:00+0400

2024-03-26T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче со сборной Греции выиграла путевку на Евро 2024.Победа досталась грузинским футболистам в серии послематчевых пенальти в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 - 4:2. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания) отразил одно пенальти. Решающий гол забил Ника Квеквескири ("Лех", Польша).Матч прошел на стадионе "Динамо Арена" им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Что касается чемпионата Европы, в этом году страной-хозяйкой будет Германия. Континентальное первенство пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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