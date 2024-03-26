https://sputnik-georgia.ru/20240326/zapret-propagandy-lgbt-v-gruzii--oppozitsiya-vyskazalas-ob-initsiative-287030742.html

Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – оппозиция высказалась об инициативе

Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – оппозиция высказалась об инициативе

Sputnik Грузия

Правящая партия Грузии решила внести поправки в десятки законов, а также в Конституцию, чтобы создать гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T15:56+0400

2024-03-26T15:56+0400

2024-03-26T18:09+0400

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алеко элисашвили

анна нацвлишвили

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Часть оппозиции по-прежнему не озвучивает свою позицию касательно инициативы правящей партии "Грузинская мечта" на законодательном уровне запретить однополые браки, смену пола и пропаганду ЛГБТ*, а другая часть заявляет, что намерена участвовать в рассмотрениях. Планируется принятие поправок, касающихся запрета пропаганды ЛГБТ*, в десятки законов, а также в Конституцию. Для конституционных поправок правящей партии не хватает голосов в нынешнем парламенте. Остальные же законы "Грузинская мечта" планирует принять до конца 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" пока не дала четкого ответа на вопрос, поддержат ли они законодательные инициативы.Выразить свою позицию не торопятся и представители другой оппозиционной партии "Лело для Грузии". Это попытка "Грузинской мечты" перекрыть важные темы, считает в свою очередь оппозиционный депутат от парламентской политической группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе. Это однозначно предвыборная политическая тема, которую "Грузинская мечта" вспомнила за несколько месяцев до парламентских выборов, уверен депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Участвовать в процессе рассмотрения законодательных поправок планирует команда экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", однако пока не известно, собираются ли они поддержать поправки.Не только участвовать в процессе рассмотрения, но и поддержать инициативу планируют депутаты от парламентской политической группы "Европейские социалисты". Для принятия конституционных поправок необходимо голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте. Что касается самого главного закона страны, правящая партия намерена инициировать два законопроекта. Согласно одному из них, в 30-й статье Конституции появится третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Второй законопроект будет включать восемь пунктов: 1. На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет; 2. Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом; 3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека; 4. В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным; Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?>>5. Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола; 6. Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола; 7. Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола; 8. Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, алеко элисашвили, анна нацвлишвили, единое национальное движение, "сила народа", конституция грузии, парламент грузии