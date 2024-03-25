https://sputnik-georgia.ru/20240325/pochemu-i-kogda-v-gruzii-zapretyat-propagandu-lgbt-287017390.html

Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?

Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" решила внести поправки в десятки законов, а также в главный закон страны – Конституцию 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T15:06+0400

2024-03-25T15:06+0400

2024-03-25T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Власти Грузии должны принципиально защитить семейные ценности и будущее поколение от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так он объяснил разработанные правящей партией законодательные поправки о запрете однополых браков, смены пола и пропаганды всего этого в Грузии. "Грузинская мечта" решила внести поправки в десятки законов, а также в главный закон страны – Конституцию, чтобы создать гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних. "Изменения в законодательстве, в свою очередь, будут полностью соответствовать действующей Конституции Грузии, но в будущем, в долгосрочной перспективе мы инициируем конституционные поправки для надежной реализации этих целей", – подчеркнул Мдинарадзе. Он подчеркнул, что конституционные поправки являются гораздо более надежной гарантией того, что никто и никогда не сможет навязывать грузинскому обществу псевдолиберальные ценности с их вредными последствиями, вмешиваться в дискредитацию семейных ценностей, управлять этим и оказывать вредное воздействие на несовершеннолетних. Правящая партия, по словам Мдинарадзе, не рассчитывает на поддержку оппозиции, без которой ей не принять конституционные поправки. Для этого необходимо голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте. Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию>>"Мы должны добиться того, чтобы эти конституционные изменения были приняты в этом или следующем парламенте. Но до тех пор в этом парламенте на уровне закона, на который нужно 76 голосов, обязательно будут приняты соответствующие нормы ", - сказал Мдинарадзе. Следующие парламентские выборы состоятся 26 октября 2024 года. Уже в этом году планируется принятие изменений в несколько десятков законов, которые будут гораздо конкретнее конституционных поправок. Что касается главного закона страны, правящая партия намерена инициировать два законопроекта. Согласно одному из них, в 30-й статье Конституции появится третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии – почему оппозиция оказалась между двух огней>>Второй законопроект будет включать восемь пунктов:1. На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет;2. Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;4. В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным;5. Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;6. Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;7. Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;8. Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа"