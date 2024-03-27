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ЕСПЧ отказал в рассмотрении иска Гварамия – реакция в Грузии
ЕСПЧ отказал в рассмотрении иска Гварамия – реакция в Грузии
Sputnik Грузия
Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T15:33+0400
2024-03-27T15:33+0400
2024-03-27T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека не принял иск бывшего генеральнного директор "Рустави 2", основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи", ныне лидера партии "Ахали" Ники Гварамия к рассмотрению, написал Гварамия на своей странице в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым и оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. По его словам, это печальная история, однако после решения ЕСПЧ по делу "Рустави 2" это для него неудивительно. Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года сразу после того, как по решению ЕСПЧ телеканал вернули бывшему владельцу Кибару Халваши. "Но ничего, власть сменится, суд сменится, и мы и Европейский суд подробно узнаем все детали всех политических дел", – отметил Гварамия. Мелия и Гварамия собираются объединяться в преддверии парламентских выборов в Грузии>>Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейщей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали". Реакция на решение ЕСПЧЭтот правовой жест ЕСПЧ еще раз подтвердил, что Гварамия виновен перед грузинским законодательством и неважно, признавал ли он выдвинутые против него обвинения, считает член партии "Сила народа" Тамта Мегрелишвили. Более того, Страсбургский суд уличил во лжи бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан и бывшего посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, которые говорили о политическом правосудии в связи с делом Гварамия, отметила Мегрелишвили По ее словам, Страсбургский суд также поставил под сомнение решение Зурабишвили о помиловании Гварамия. "Поскольку Страсбургский суд даже не принял иск Гварамии к рассмотрению, он прямо подтвердил, что президент помиловала преступника и она действовала не по справедливости, а по политическому заказу "Нацдвижения", – отметила Мегрелишвили. Решение Страсбургского суда не ставит под сомнение оппозиционный депутат Теона Акубардия. "Обвинение, по которому Ника Гварамия сидел в тюрьме, раньше не использовалось в Грузии. Это был факт. Что касается Страсбурга, почему один судья не принял иск, у меня нет информации об этом. Я не подвергаю сомнению решения Страсбурга", – заявила Акубардия. В свою очередь политические мотивы в задержании Гварамия видит другой оппозиционный депутат, генеральный секретарь партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, страсбург, тбилиси, сша, ника гварамия, еспч, европейский суд по правам человека, кибар халваши, грузия, ника мелия
ЕСПЧ отказал в рассмотрении иска Гварамия – реакция в Грузии
15:33 27.03.2024 (обновлено: 16:37 27.03.2024)
Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека не принял иск бывшего генеральнного директор "Рустави 2", основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи", ныне лидера партии "Ахали" Ники Гварамия к рассмотрению, написал Гварамия на своей странице в соцсети.
Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым и оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции.
Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором.
"Мне очень жаль, но Страсбургский суд по правам человека не принял мой иск к рассмотрению. Один судья решил, что дело вообще рассматриваться не будет и он не увидел в деле ничего такого, что увидели все правозащитные организации мира и громко опротестовали", – написал Гварамия в соцсети.
По его словам, это печальная история, однако после решения ЕСПЧ по делу "Рустави 2" это для него неудивительно.
Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года сразу после того, как по решению ЕСПЧ телеканал вернули бывшему владельцу Кибару Халваши.
"Но ничего, власть сменится, суд сменится, и мы и Европейский суд подробно узнаем все детали всех политических дел", – отметил Гварамия.
Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.
В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.
Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейщей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".
Этот правовой жест ЕСПЧ еще раз подтвердил, что Гварамия виновен перед грузинским законодательством и неважно, признавал ли он выдвинутые против него обвинения, считает член партии "Сила народа" Тамта Мегрелишвили.
Более того, Страсбургский суд уличил во лжи бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан и бывшего посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, которые говорили о политическом правосудии в связи с делом Гварамия, отметила Мегрелишвили
"Страсбургский суд также разоблачил т. н. псевдолиберальную элиту, которая постоянно говорила о невиновности Гварамия. Он также не пощадил местный "сектор НПО", который постоянно апеллировал к политическому правосудию и необоснованности принятого решения", – подчеркнула Мегрелишвили.
По ее словам, Страсбургский суд также поставил под сомнение решение Зурабишвили о помиловании Гварамия.
"Поскольку Страсбургский суд даже не принял иск Гварамии к рассмотрению, он прямо подтвердил, что президент помиловала преступника и она действовала не по справедливости, а по политическому заказу "Нацдвижения", – отметила Мегрелишвили.
Решение Страсбургского суда не ставит под сомнение оппозиционный депутат Теона Акубардия.
"Обвинение, по которому Ника Гварамия сидел в тюрьме, раньше не использовалось в Грузии. Это был факт. Что касается Страсбурга, почему один судья не принял иск, у меня нет информации об этом. Я не подвергаю сомнению решения Страсбурга", – заявила Акубардия.
В свою очередь политические мотивы в задержании Гварамия видит другой оппозиционный депутат, генеральный секретарь партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Я по-прежнему смотрю на это так, я не изменил своей позиции независимо от того, являемся мы оппонентами или нет. Что касается Страсбурга, я не знаком с делом и не знаю, в каком направлении был подан иск... Страсбургский суд заслуживает уважения", – отметил Манджгаладзе.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши.
По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.