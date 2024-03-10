https://sputnik-georgia.ru/20240310/meliya-i-gvaramiya-sobirayutsya-obedinyatsya-v-preddverii-parlamentskikh-vyborov-v-gruzii-286778324.html

Мелия и Гварамия собираются объединятся в преддверии парламентских выборов в Грузии

Мелия и Гварамия собираются объединятся в преддверии парламентских выборов в Грузии

Sputnik Грузия

Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию, среди них была команда экс-лидера... 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T23:43+0400

2024-03-10T23:43+0400

2024-03-10T23:43+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелиа и основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия в понедельник,11 марта, официально объявят о своем решении объединиться, сообщил Первый канал. Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию, среди них была команда экс-лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. Еще в начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Коротко о Гварамия В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой. Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года, Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором. Гварамия был главным мотором "Нацдвижения" – оппозиционер >>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. Коротко о Мелия Мелия примкнул к бывшей партии власти, основанному Михаилом Саакашвили "Единому национальному движению" в 2014 году, а в начале декабря 2023 года объявил об уходе из партии. Мелия ушел со скандалом из-за противоречий с нынешним ее руководством. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Новая коалиция перед выборами в Грузии – реальность? Лидер нового движения озвучил планы>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", - сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, ника мелия, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024