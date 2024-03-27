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Граждане и компании задолжали грузинским банкам 52,2 млрд лари

Граждане и компании задолжали грузинским банкам 52,2 млрд лари

Sputnik Грузия

Объем кредитов, выданных в лари, за год вырос на 1,4%, а в иностранной валюте сократился на 0,21% 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T10:29+0400

2024-03-27T10:29+0400

2024-03-27T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками гражданам и юридическим лицам, на 1 марта составил 52,24 миллиарда лари, говорится в отчете Национального банка Грузии. Согласно отчету, объем кредитов в феврале, по сравнению с январем, вырос на 0,68%. При этом объем кредитов юридических лиц на конец февраля составил 14,5 миллиарда лари, а семей – 27,38 миллиарда лари Общий объем кредитов в лари составил 55,74% от общего объема. При этом, по данным Нацбанка, в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года объем кредитов, выданных в лари, вырос на 1,4%, а объем кредитов, выданных в иностранной валюте, сократился за тот же период на 0,21%. Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт>>Ранее власти Грузии заявляли, что увеличение объемов кредитов связано с ростом благополучия и доходов населения страны, обусловленных высоким экономическим ростом за последние годы.После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 марта установлен в размере 2,7055 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии