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Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт
Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт
Sputnik Грузия
За 10 дней национальная валюта Грузии, лари, обесценилась почти на 2% 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T09:00+0400
2024-03-23T09:00+0400
2024-03-23T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Несмотря на обесценивание национальной валюты Грузии в последние дни, ждать сильного падения лари не стоит, так как в стране предвыборный период, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в интервью Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обесценивание лари началось в Грузии несколько дней назад. По сравнению с курсом на 13 марта, когда Нацбанк снизил ставку рефинансирования, тем самым продолжив тенденцию смягчения монетарной политики, грузинская валюта обесценилась почти на 2%. Регулятор установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 марта в размере 2,7000 GEL/$1. По словам Шенгелия, то, что курс лари вырастет, было ожидаемо, так как сократились денежные переводы из-за рубежа. Как пояснил эксперт, тот факт, что курс лари был в пределах 2,65 GEL/$1, был результатом высоких транзакций из-за рубежа. До 2019 года транзакции в Грузии, деньги, полученные от иммигрантов, составляли 90-125 миллионов долларов в месяц. МВФ повысил прогноз роста экономики для Грузии>>Во время пандемии они немного увеличились, а с 24 февраля 2022 года.после начавшихся на Украине событий.эта цифра выросла где-то до 600 миллионов долларов в месяц. Что касается влияния смягчения монетарной политики на курс лари, Шенгелия считает, что ставка рефинансирования снижена не настолько, чтобы оказать серьезное влияние на деятельность бизнеса в Грузии. Как считает экономист международной инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе, в результате снижения Нацбанком ставки рефинансирования на 0,75 процентного пункта заметно небольшое давление на курс лари. Как отметил экономист, резкое смягчение монетарной политики и корректировка процентных ставок могут стимулировать депозиты в иностранной валюте. Историческое решение: в Грузии оценили решение Нацбанка смягчить монетарную политику>>Экономист больше придерживается соблюдения паузы в процессе смягчения монетарной политики, потому что, снизив разом ставку рефинансирования, может возникнуть определенное давление на курс лари. По его оценке, если текущий курс лари по отношению к доллару сохранится, давления на цены со стороны обменного курса не будет, а снижение ставки рефинансирования окажет положительное влияние на экономику. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, а в марте – до 8,25%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ника шенгелия, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, ника шенгелия, национальный банк грузии
Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт
За 10 дней национальная валюта Грузии, лари, обесценилась почти на 2%
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Несмотря на обесценивание национальной валюты Грузии в последние дни, ждать сильного падения лари не стоит, так как в стране предвыборный период, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.
Обесценивание лари началось в Грузии несколько дней назад. По сравнению с курсом на 13 марта, когда Нацбанк снизил ставку рефинансирования, тем самым продолжив тенденцию смягчения монетарной политики, грузинская валюта обесценилась почти на 2%. Регулятор установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 марта в размере 2,7000 GEL/$1.
"Думаю, курс лари сохранится на уровне 2,7-2,73 GEL/$1.и даже снизится до 2,65 GEL/$1, потому что в Грузии предвыборный период и правительство прекрасно знает, что, если курс выйдет за пределы 2,90 GEL/$1, цены, которые и без того высокие, вырастут еще больше, а в этом году такого не допустят", – заявил Шенгелия.
По словам Шенгелия, то, что курс лари вырастет, было ожидаемо, так как сократились денежные переводы из-за рубежа.
"За последние 4-5 месяцев количество транзакций сократилось. И чтобы курс лари не ухудшился, Нацбанк вмешался. И это сказалось на резервах. За этот период международные резервы Нацбанка сократились на 400 миллионов долларов", – отметил он.
Как пояснил эксперт, тот факт, что курс лари был в пределах 2,65 GEL/$1, был результатом высоких транзакций из-за рубежа. До 2019 года транзакции в Грузии, деньги, полученные от иммигрантов, составляли 90-125 миллионов долларов в месяц.
Во время пандемии они немного увеличились, а с 24 февраля 2022 года.после начавшихся на Украине событий.эта цифра выросла где-то до 600 миллионов долларов в месяц.
"Это очень большая цифра, денежные переводы наших эмигрантов добавились к денежным переводам людей из России, Беларуси и Украины, приехавших в Грузию, это дало примерно 18-процентный толчок к росту внутреннего валового продукта", – сказал он.
Что касается влияния смягчения монетарной политики на курс лари, Шенгелия считает, что ставка рефинансирования снижена не настолько, чтобы оказать серьезное влияние на деятельность бизнеса в Грузии.
"Если бы у нас была ставка рефинансирования 3-4%, это привело бы к большему количеству услуг, большему количеству бизнеса и лучшей поддержке реальной экономики. Мы уже давно это говорим. Другими словами, в этом случае мы будем бороться с инфляцией и ростом цен за счет увеличения количества продуктов и услуг, а также конкуренции. Сейчас чем выше процентная ставка, тем больше бизнес должен платить по кредитам в банках", – пояснил он.
Как считает экономист международной инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе, в результате снижения Нацбанком ставки рефинансирования на 0,75 процентного пункта заметно небольшое давление на курс лари.
Как отметил экономист, резкое смягчение монетарной политики и корректировка процентных ставок могут стимулировать депозиты в иностранной валюте.
Экономист больше придерживается соблюдения паузы в процессе смягчения монетарной политики, потому что, снизив разом ставку рефинансирования, может возникнуть определенное давление на курс лари.
"Многие смотрят на то, какие ставки в иностранной и национальной валюте. Многие, возможно, не хотят с 4-5% спредом (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива – ред.) рисковать, взяв лари, и т. д. Это может быть одной из причин, почему некоторые люди предпочли перевести или открыть депозиты в иностранной валюте. Возможно, это заранее повлияло на ожидания. Когда появилось небольшое давление, мы увидели это по курсу лари", – сказал экономист в эфире медиаплатформы BMG.
По его оценке, если текущий курс лари по отношению к доллару сохранится, давления на цены со стороны обменного курса не будет, а снижение ставки рефинансирования окажет положительное влияние на экономику.
"Тот курс, который сейчас, 2,7 – на равновесном уровне, главное, чтобы он сохранился в течение года. Остановка на этом уровне означает, что давления на цены со стороны обменного курса не будет, хотя, если тенденция после девальвации продолжится, это, безусловно, окажет влияние. Приток иностранной валюты довольно хороший. Если обменный курс сохранится, то снижение монетарной политики на этом уровне окажет только положительное влияние на экономическую активность", – отметил Кавтарадзе.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, а в марте – до 8,25%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.