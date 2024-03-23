https://sputnik-georgia.ru/20240323/silnogo-padeniya-gruzinskoy-valyuty-zhdat-ne-stoit--ekspert-286985613.html

Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт

Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт

Sputnik Грузия

За 10 дней национальная валюта Грузии, лари, обесценилась почти на 2% 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T09:00+0400

2024-03-23T09:00+0400

2024-03-23T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Несмотря на обесценивание национальной валюты Грузии в последние дни, ждать сильного падения лари не стоит, так как в стране предвыборный период, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в интервью Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обесценивание лари началось в Грузии несколько дней назад. По сравнению с курсом на 13 марта, когда Нацбанк снизил ставку рефинансирования, тем самым продолжив тенденцию смягчения монетарной политики, грузинская валюта обесценилась почти на 2%. Регулятор установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 марта в размере 2,7000 GEL/$1. По словам Шенгелия, то, что курс лари вырастет, было ожидаемо, так как сократились денежные переводы из-за рубежа. Как пояснил эксперт, тот факт, что курс лари был в пределах 2,65 GEL/$1, был результатом высоких транзакций из-за рубежа. До 2019 года транзакции в Грузии, деньги, полученные от иммигрантов, составляли 90-125 миллионов долларов в месяц. МВФ повысил прогноз роста экономики для Грузии>>Во время пандемии они немного увеличились, а с 24 февраля 2022 года.после начавшихся на Украине событий.эта цифра выросла где-то до 600 миллионов долларов в месяц. Что касается влияния смягчения монетарной политики на курс лари, Шенгелия считает, что ставка рефинансирования снижена не настолько, чтобы оказать серьезное влияние на деятельность бизнеса в Грузии. Как считает экономист международной инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе, в результате снижения Нацбанком ставки рефинансирования на 0,75 процентного пункта заметно небольшое давление на курс лари. Как отметил экономист, резкое смягчение монетарной политики и корректировка процентных ставок могут стимулировать депозиты в иностранной валюте. Историческое решение: в Грузии оценили решение Нацбанка смягчить монетарную политику>>Экономист больше придерживается соблюдения паузы в процессе смягчения монетарной политики, потому что, снизив разом ставку рефинансирования, может возникнуть определенное давление на курс лари. По его оценке, если текущий курс лари по отношению к доллару сохранится, давления на цены со стороны обменного курса не будет, а снижение ставки рефинансирования окажет положительное влияние на экономику. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, а в марте – до 8,25%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ника шенгелия, национальный банк грузии