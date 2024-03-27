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Грузия сыграет на Евро 2024 – Саньоль передумал уходить
Грузия сыграет на Евро 2024 – Саньоль передумал уходить
Sputnik Грузия
Грузинская сборная много работала для достижения такого результата, отметил наставник 27.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. После победы в финале плей-офф квалификации Евро-2024 над Грецией главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль опроверг слухи о своем уходе с поста и заявил, что остается в команде. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. По словам французского наставника, успех тренера отличается от успеха игрока: игрок несет ответственность за свою игру, а тренер – за результаты команды. "Это другое чувство, которое требует много работы", – сказал тренер. По словам Саньоля, команда много тренировалась в серии пенальти, и результат налицо. Один из героев матча, вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который отразил первый же 11-й метровый, сказал, что все футболисты были настроены на то, чтобы порадовать в этот день болельщиков. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Большое спасибо болельщикам не только за сегодняшний день, но и за то, что они поддерживают нас последние полтора-два года. Их заслуга в том, что мы сегодня здесь. Я рад за них, что мы сделали этих людей счастливыми и прошли на чемпионат Европы", – сказал Мамардашвили. По его словам, финал был напряженным и трудным, футболисты были под давлением, но максимально выложились ради страны. О том, что игра была напряженной и приходилось бороться на каждом участке, рассказал и автор решающего пятого пенальти в ворота сборной Греции Ника Квеквескири. По словам футболиста, игроки команды получили в эту ночь необходимый опыт, который пригодится им в будущем. Капитан команды Гурам Кашия попросил болельщиков начать экономить средства, чтобы суметь поехать в Германию и поддержать команду. "Хочу попросить вас экономить деньги, и в конце мая – все в Германию!" – сказал Кашия. По словам одного из лидеров сборной Хвичи Кварацхелия, таких эмоций он не видел еще ни на одном стадионе, хотя ему приходилось играть в важных матчах. "Мы счастливы. Таких эмоций у меня не было никогда в жизни. Спасибо грузинским болельщикам, они болели за нас 120 минут. Болели так, как я еще не видел ни на одном стадионе. Большое вам спасибо. Вы были одним из главных факторов нашей победы", – сказал Кварацхелия. Между тем главный тренер сборной Греции Густаво Пойет после поражения сказал, что удача в этот вечер была на стороне Грузии, хотя шансы в матче были равные – 50/50. "Шансы были 50/50, и все решилось в серии пенальти, в которой важна удача, и теперь удача перешла к сборной Грузии. В таких играх видеорефери не имеет решающего значения", – сказал Пойет. Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену Чести>>Греция уже третий раз подряд не может квалифицироваться на чемпионат Европы. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, греция, германия, португалия, гурам кашия, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол
спорт, грузия, новости, греция, германия, португалия, гурам кашия, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол
Грузия сыграет на Евро 2024 – Саньоль передумал уходить
Грузинская сборная много работала для достижения такого результата, отметил наставник
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. После победы в финале плей-офф квалификации Евро-2024 над Грецией главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль опроверг слухи о своем уходе с поста и заявил, что остается в команде.
Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.
"Многие думали, что мне следует уйти с поста главного тренера, я сейчас даже не думаю об уходе, потому что я попал в окружение хороших людей, страны и профессионалов, я рад здесь работать", – сказал Саньоль.
По словам французского наставника, успех тренера отличается от успеха игрока: игрок несет ответственность за свою игру, а тренер – за результаты команды.
"Это другое чувство, которое требует много работы", – сказал тренер.
По словам Саньоля, команда много тренировалась в серии пенальти, и результат налицо.
Один из героев матча, вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который отразил первый же 11-й метровый, сказал, что все футболисты были настроены на то, чтобы порадовать в этот день болельщиков.
"Большое спасибо болельщикам не только за сегодняшний день, но и за то, что они поддерживают нас последние полтора-два года. Их заслуга в том, что мы сегодня здесь. Я рад за них, что мы сделали этих людей счастливыми и прошли на чемпионат Европы", – сказал Мамардашвили.
По его словам, финал был напряженным и трудным, футболисты были под давлением, но максимально выложились ради страны.
О том, что игра была напряженной и приходилось бороться на каждом участке, рассказал и автор решающего пятого пенальти в ворота сборной Греции Ника Квеквескири.
"На мне лежала огромная ответственность. Это было непросто. Было сложно, было эмоционально. За нас болела вся Грузия. Матч завершился так, как завершился. Поздравляю всех", – сказал автор решающего пенальти Квеквескири.
По словам футболиста, игроки команды получили в эту ночь необходимый опыт, который пригодится им в будущем.
Капитан команды Гурам Кашия попросил болельщиков начать экономить средства, чтобы суметь поехать в Германию и поддержать команду.
"Хочу попросить вас экономить деньги, и в конце мая – все в Германию!" – сказал Кашия.
По словам одного из лидеров сборной Хвичи Кварацхелия, таких эмоций он не видел еще ни на одном стадионе, хотя ему приходилось играть в важных матчах.
"Мы счастливы. Таких эмоций у меня не было никогда в жизни. Спасибо грузинским болельщикам, они болели за нас 120 минут. Болели так, как я еще не видел ни на одном стадионе. Большое вам спасибо. Вы были одним из главных факторов нашей победы", – сказал Кварацхелия.
Между тем главный тренер сборной Греции Густаво Пойет после поражения сказал, что удача в этот вечер была на стороне Грузии, хотя шансы в матче были равные – 50/50.
"Шансы были 50/50, и все решилось в серии пенальти, в которой важна удача, и теперь удача перешла к сборной Грузии. В таких играх видеорефери не имеет решающего значения", – сказал Пойет.
Греция уже третий раз подряд не может квалифицироваться на чемпионат Европы.
На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.
Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.