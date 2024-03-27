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Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену чести
Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену чести
Sputnik Грузия
Грузинская команда одержала победу и впервые в истории попала на чемпионат Европы по футболу 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T02:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Члены сборной Грузии по футболу после исторической победы в матче против команды Греции за путевку на чемпионат Европы были представлены к Ордену Чести. Грузинских футболистов к государственной награде представили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава парламента Шалва Папуашвили. Он поздравил с победой как сборную Грузии по футболу так и болельщиков, собравшихся на площади, чтобы посмотреть матч на большом экране. Экран было решено установить для того, чтобы сделать приятное болельщикам, которым не удалось купить билет на матч. Стадион вмещает 54,5 тысячи человек, а желающих было несколько сот. На установленную на площади Первой Республики сцену через полтора часа после завершения матча вышли также сами виновники торжества и исполнили гимн Грузии. До этого праздничную атмосферу поддерживал выступающий на сцене диджей. Грузинская команда одержала победу в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 в серии послематчевых пенальти - 4:2."Поздравляю! Грузия уже в Европе", - написала, в свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети.Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, греция, германия, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, сборная грузии по футболу, футбол
Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену чести
02:12 27.03.2024 (обновлено: 02:25 27.03.2024)
Грузинская команда одержала победу и впервые в истории попала на чемпионат Европы по футболу
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Члены сборной Грузии по футболу после исторической победы в матче против команды Греции за путевку на чемпионат Европы были представлены к Ордену Чести.
Грузинских футболистов к государственной награде представили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава парламента Шалва Папуашвили.
"Сегодня очень счастливый день. Это то счастье, которое нас объединяет. Лично я как болельщик 30 лет, с 1994 года ждал этого дня. Парни доставили нам огромное счастье... Эти парни - герои, а героев нужно ценить", - сказал Кобахидзе на площади Первой Республики.
Он поздравил с победой как сборную Грузии по футболу так и болельщиков, собравшихся на площади, чтобы посмотреть матч на большом экране. Экран было решено установить для того, чтобы сделать приятное болельщикам, которым не удалось купить билет на матч. Стадион вмещает 54,5 тысячи человек, а желающих было несколько сот.
На установленную на площади Первой Республики сцену через полтора часа после завершения матча вышли также сами виновники торжества и исполнили гимн Грузии. До этого праздничную атмосферу поддерживал выступающий на сцене диджей.
Грузинская команда одержала победу в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 в серии послематчевых пенальти - 4:2.
"Поздравляю! Грузия уже в Европе", - написала, в свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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