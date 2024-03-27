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Нацбанк Грузии выпустит монету в честь исторической победы сборной Грузии по футболу
Нацбанк Грузии выпустит монету в честь исторической победы сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Ранее власти представили членов сборной Грузии к Ордену Чести 27.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-27T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету в честь прохода сборной Грузии по футболу на чемпионат Европы 2024. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену Чести &gt;&gt;&gt;Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, Дортмунд 22 июня, Гамбург 26 июня, Гельзенкирхен Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, грузия, спорт, национальный банк грузии
футбол, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, грузия, спорт, национальный банк грузии

Нацбанк Грузии выпустит монету в честь исторической победы сборной Грузии по футболу

21:01 27.03.2024
© AP Photo / Tamuna KulumbegashviliГрузинская сборная по футболу победила команду Греции и попала на Чемпионат Европы 2024
Грузинская сборная по футболу победила команду Греции и попала на Чемпионат Европы 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Tamuna Kulumbegashvili
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Ранее власти представили членов сборной Грузии к Ордену Чести
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету в честь прохода сборной Грузии по футболу на чемпионат Европы 2024.
Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.
Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену Чести >>>
Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Расписание матчей сборной Грузии:

18 июня, Дортмунд
Грузия – Турция
22 июня, Гамбург
Грузия – Чехия
26 июня, Гельзенкирхен
Грузия – Португалия.
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