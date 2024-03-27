https://sputnik-georgia.ru/20240327/natsbank-gruzii-vypustit-monetu-v-chest-istoricheskoy-pobedy-sbornoy-gruzii-po-futbolu-287068302.html

Нацбанк Грузии выпустит монету в честь исторической победы сборной Грузии по футболу

Нацбанк Грузии выпустит монету в честь исторической победы сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Ранее власти представили членов сборной Грузии к Ордену Чести 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T21:01+0400

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2024-03-27T21:01+0400

футбол

ираклий кобахидзе

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету в честь прохода сборной Грузии по футболу на чемпионат Европы 2024. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Футболисты сборной Грузии представлены к Ордену Чести >>>Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня, Дортмунд 22 июня, Гамбург 26 июня, Гельзенкирхен Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, новости, грузия, спорт, национальный банк грузии