https://sputnik-georgia.ru/20240327/vybory-2024--obyavlen-konkurs-na-dolzhnosti-predsedatelya-i-chlenov-tsik-gruzii-287055137.html

Выборы 2024 – объявлен конкурс на должности председателя и членов ЦИК Грузии

Выборы 2024 – объявлен конкурс на должности председателя и членов ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Комиссия выберет как минимум по два кандидата на каждую должность, затем они предстанут перед парламентом 27.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-27T16:01+0400

2024-03-27T16:01+0400

2024-03-27T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил конкурс на посты председателя и членов Центральной избирательной комиссии за семь месяцев до парламентских выборов. В понедельник Папуашвили подписал поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя и членов ЦИК 3/5 голосов депутатов вместо 2/3 и об отмене поста запасного председателя по квоте оппозиции. Срок полномочий действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили и трех членов комиссии истек в 2022 году, однако они продолжили занимать свои должности, так как парламент не смог утвердить новых кандидатов. Желающие принять участие в конкурсе на три вакантные должности членов и председателя ЦИК могут подать заявки до 9 апреля 2024 года. Спорные поправки в Избирательный кодекс Грузии вступили в силу>>Участвовать в конкурсе имеют право только граждане Грузии старше 25 лет с высшим образованием и опытом работы не менее пяти лет, которые в последние пять лет были назначенными партиями членами избирательных комиссий, избирательными субъектами или их представителями, ранее не судимые и не освобожденные с должности за дисциплинарное превышение обязанностей. Для участия в конкурсе желающие должны представить копию своего диплома, автобиографию, справку об отсутствии судимости, описание опыта участия в выборах и письменное подтверждение о соответствии всем условиям законодательства. Отбирать кандидатов будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители неправительственных организаций "Новое поколение для демократической Грузии", "Фонд гражданской интеграции", "Международный центр демократических инициатив", "Движение зеленых Грузии", а также представители академических кругов. После того как комиссия выберет как минимум по два кандидата на каждую должность, они предстанут перед парламентом. Окончательное решение, кто займет должности в ЦИК, будет принято на пленарном заседании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, цик грузии