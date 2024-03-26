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Спорные поправки в Избирательный кодекс Грузии вступили в силу
Спорные поправки в Избирательный кодекс Грузии вступили в силу
Sputnik Грузия
Глава парламента пояснил, что изменение введенных три года назад правил избрания членов ЦИК направлено на выход из тупиковой ситуации 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T09:01+0400
2024-03-26T09:01+0400
2024-03-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии 3/5 голосов депутатов вместо 2/3 и отмене поста запасного председателя по квоте оппозиции. Папуашвили подписал документ после того, как парламент преодолел вето президента Саломе Зурабишвили. По мнению президентской администрации, вследствие изменений процесс избрания главы и членов ЦИК превратится в фикцию в интересах правящей партии. Это создает риск возникновения недоверия к выборам, которые проведет укомплектованный по новым правилам ЦИК.Глава парламента подчеркнул, что ни в одной стране мира членов ЦИК не выбирают 3/5 голосов депутатов парламента, а также не существует запасного председателя ЦИК из числа оппозиционных политиков. Эти изменения были приняты на основе соглашения между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. В результате уже три года, как отметил Папуашвили, не удается выбрать председателя и членов ЦИК. Фактом является и то, что оппозиция использует эту тупиковую ситуацию как повод для непризнания результатов предстоящих парламентских выборов, отметил глава парламента. "Закон, который заводит нас в тупик, должен измениться. Это аксиома. А закон, созданный которым тупик может поощрить радикализм и навредить стране, должен измениться как можно быстрее", – написал Папуашвили. Он подчеркнул, что, несмотря на аннулирование соглашения от 19 апреля, власти Грузии дали этой экспериментальной норме три года на то, чтобы она заработала. Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер>>"В преддверии выборов мы не допустим пустых экспериментов. Грузинский народ дал нам мандат для укрепления демократических институтов, а не для их обесценивания", – написал Папуашвили.В последнее время власти Грузии все чаще стали говорить о том, что у оппозиционных партий нет шансов на предстоящих парламентских выборах и, зная об этом, "радикальная оппозиция" стремится дискредитировать ЦИК, чтобы поставить под вопрос результаты выборов. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Спорные поправкиСогласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов.Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.Президент Грузии наложила вето на поправки в "Избирательный кодекс">>В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламент грузии, цик грузии
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламент грузии, цик грузии
Спорные поправки в Избирательный кодекс Грузии вступили в силу
Глава парламента пояснил, что изменение введенных три года назад правил избрания членов ЦИК направлено на выход из тупиковой ситуации
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии 3/5 голосов депутатов вместо 2/3 и отмене поста запасного председателя по квоте оппозиции.
Папуашвили подписал документ после того, как парламент преодолел вето президента Саломе Зурабишвили. По мнению президентской администрации, вследствие изменений процесс избрания главы и членов ЦИК превратится в фикцию в интересах правящей партии. Это создает риск возникновения недоверия к выборам, которые проведет укомплектованный по новым правилам ЦИК.
Глава парламента подчеркнул, что ни в одной стране мира членов ЦИК не выбирают 3/5 голосов депутатов парламента, а также не существует запасного председателя ЦИК из числа оппозиционных политиков.
Эти изменения были приняты на основе соглашения между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. В результате уже три года, как отметил Папуашвили, не удается выбрать председателя и членов ЦИК.
"Нужно отметить и то, что это странное правило не было разработано на основе диалога между партиями, а было настоятельной идеей медиатора, что факт, не сработало и не смогло бы сработать, тем более в оставшийся до выборов период", – написал Папуашвили в соцсети после подписания поправок.
Фактом является и то, что оппозиция использует эту тупиковую ситуацию как повод для непризнания результатов предстоящих парламентских выборов, отметил глава парламента.
"Закон, который заводит нас в тупик, должен измениться. Это аксиома. А закон, созданный которым тупик может поощрить радикализм и навредить стране, должен измениться как можно быстрее", – написал Папуашвили.
Он подчеркнул, что, несмотря на аннулирование соглашения от 19 апреля, власти Грузии дали этой экспериментальной норме три года на то, чтобы она заработала.
"В преддверии выборов мы не допустим пустых экспериментов. Грузинский народ дал нам мандат для укрепления демократических институтов, а не для их обесценивания", – написал Папуашвили.
В последнее время власти Грузии все чаще стали говорить о том, что у оппозиционных партий нет шансов на предстоящих парламентских выборах и, зная об этом, "радикальная оппозиция" стремится дискредитировать ЦИК, чтобы поставить под вопрос результаты выборов.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.
Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов.
Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.
В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.
При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.
Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.