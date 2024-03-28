https://sputnik-georgia.ru/20240328/gruziya-ne-primet-ukazaniy-ot-lyudey-pozhimavshikh-ruku-saakashvili--glava-parlamenta-287081344.html

Грузия не примет указаний от людей, пожимавших руку Саакашвили – глава парламента

Грузия не примет указаний от людей, пожимавших руку Саакашвили – глава парламента

Sputnik Грузия

Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T21:08+0400

2024-03-28T21:08+0400

2024-03-28T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Власти Грузии не могут принять указания о правосудии и демократии от тех людей, которые пожимали руку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который является преступником, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Международные организации и западные партнеры периодически призывают власти Грузии к обеспечению полной независимости судебной системы. А некоторые европарламентарии и вовсе обвиняют власти Грузии в политизированном правосудии в стране.Тем самым "европейские друзья", конечно, побуждали Саакашвили к тому, чтобы он продолжал свою радикальную повестку дня в Грузии, заявил Папуашвили, отметив, что многие за рубежом пожертвовали грузинским народом для того, чтобы позволить ему незаконно пробраться в Грузию.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Если бы не действия Службы госбезопасности, сложно судить, какая ситуация была бы в Грузии, страну обрекли на беспорядки, отметил глава парламента.При этом он отметил, что Европейский суд по правам человека одобрил решение грузинского суда по вопросу Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.При этом, по словам спикера, Саакашвили до сих пор востребован некоторыми политическими группами за рубежом. "Саакашвили по сей день остается председателем Совета советников президента Украины. По сей день мы слышим от отдельных украинских политиков высокомерные заявления, что мы должны передать им Саакашвили и так далее. На конгресс Европейской народной партии по сей день приглашают преступника Михаила Саакашвили", – сказал Папуашвили.Страсти вокруг судаСудебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости.Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики.Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу>>В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы.В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, венецианская комиссия, украина, еспч