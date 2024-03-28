https://sputnik-georgia.ru/20240328/obschestvo-v-gruzii-podderzhivaet-zapret-propagandy-lgbt--glava-parlamenta-otvetil-miatovich-287079062.html

Общество в Грузии поддерживает запрет пропаганды ЛГБТ* – глава парламента ответил Миатович

Общество в Грузии поддерживает запрет пропаганды ЛГБТ* – глава парламента ответил Миатович

Sputnik Грузия

Комиссар Совета Европы назвала инициативу "Грузинской мечты" "предвыборной манипуляцией ЛГБТИ*-фобией" 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T17:50+0400

2024-03-28T17:50+0400

2024-03-28T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинское общество поддерживает инициативу правящей партии "Грузинская мечта" на законодательном уровне запретить пропаганду ЛГБТ* и привнесение зарубежными партнерами излишних эмоций в обсуждение этого вопроса не нужно, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуния Миатович назвала инициативу о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, целью которой власти назвали необходимость защиты семейных ценностей и несовершеннолетних, "предвыборной манипуляцией ЛГБТИ*-фобией". По ее словам, такого не должно быть в демократическом обществе, основанном на верховенстве закона. По его словам, молчание оппозиции указывает на то, что и у них нет никаких претензий. "Единственное – они не осмеливаются поддержать, так как у них есть определенный страх и чувство неудобства в отношении тех, кто дает им задания. Поэтому вопрос достаточно ясен", – сказал Папуашвили.Он отметил, что законодательные изменения будут приняты после их всеобщего обсуждения. "В вопрос будет включено все общество, и, конечно, то, что решит общество, станет правилом, которое далее должно будет быть утверждено в стране как закон", – сказал Папуашвили. Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?>>Согласно инициативе "Грузинской мечты", должны быть запрещены однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого в Грузии. Эту инициативу "Грузинская мечта" объяснила необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.Поправки планируется принять в десятки законов и в Конституцию. Для конституционных поправок правящей партии не хватает голосов в нынешнем парламенте. Остальные же законы "Грузинская мечта" планирует принять до конца 2024 года. *Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, совет европы, георгий папунашвили, грузинская мечта - демократическая грузия