https://sputnik-georgia.ru/20240328/osuzhdennyy-saakashvili-ustroil-v-svoey-palate-ofis-natsdvizheniya--mdinaradze-287072396.html

Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения" – Мдинарадзе

Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения" – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

По словам Мдинарадзе, у осужденного Саакашвили побывало беспрецедентное количество посетителей 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T14:04+0400

2024-03-28T14:04+0400

2024-03-28T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает почти десять человек в день и устроил у себя в палате офис крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Так Мдинарадзе прокомментировал заявление оппозиционного депутата Тамар Кордзая о том, что депутатам не разрешают посещать Саакашвили и их жалоба месяцами не обсуждается, что свидетельствует о том, что Саакашвили и оппозиция являются жертвами политической мести. По словам Мдинарадзе, у Саакашвили побывало беспрецедентное количество посетителей. "Поэтому мы должны немного воспринимать его как заключенного... Что сейчас делает этот человек, каков его статус, он ведь заключенный? Там буквально был открыт санаторий, и даже сейчас немного остается до санатория", – отметил Мдинарадзе. По словам Мдинарадзе, допускать или нет политика к заключенному является дискрецией председателя парламента Грузии. "Что означает дискреция? То есть это не обязательство. Когда есть право, а вы рассматриваете его в контексте обязательства и говорите, что, следовательно, оно нарушено, это ложный аргумент", – отметил Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее глава парламента Шалва Папуашвили заявил, что Саакашвили является первым в истории страны заключенным, который побил все рекорды по количеству посетителей, он станет и мировым рекордсменом в этом плане. Он отметил, что глава законодательного органа может предоставить любому члену парламента право на посещение осужденного. Однако с некоторых пор, по словам Папуашвили, он больше не дает разрешение членам парламента, так как не видит в этом необходимости. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Депутат рассказал о перспективах "Нацдвижения" и их друзей на выборах в парламент Грузии>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, варшава, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия