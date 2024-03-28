https://sputnik-georgia.ru/20240328/vlasti-gruzii-namereny-potratit-37-mlrd-lari-za-dva-goda-na-borbu-s-izmeneniyami-klimata-287067918.html

Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата

Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата

Sputnik Грузия

Большая доля финансирования приходится на инфраструктурные проекты в секторах энергетики и переработки отходов 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T10:02+0400

2024-03-28T10:02+0400

2024-03-28T10:02+0400

экология

экология в грузии

повышение экологического сознания и управление отходами

грузия

экономика

новости

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

министерство сельского хозяйства грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d3f25bac2297beb8003d367a2ff0a31.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство Грузии утвердило план действий по борьбе с изменениями климата на 2024-2025 годы, осуществление которого обойдется в 3,7 миллиарда лари. В плане действий прописаны запланированные на ближайшие два года действия по смягчению последствий изменения климата в семи отраслях экономики страны:Значительная доля финансирования плана действий приходится на инфраструктурные проекты в секторах энергетики и переработки отходов. В частности, приоритетным направлением в энергетике станет строительство ветровых, солнечных и гидроэлектростанций, а в вопросе переработки отходов акцент будет сделан на строительстве новых свалок, модернизации уже существующих, а также на строительстве городских очистных сооружений. Изменение климата – в Европе может очень похолодать >>>Транспортный сектор также является важным направлением, в котором приоритетом будет стимулирование безмоторных средств передвижения, модернизация станций метрополитена, содействие развитию канатного транспорта, обустройство велосипедных дорожек, развитие общественного транспорта. Также власти планируют внедрить технический механизм контроля уровня выбросов от транспортных средств. В целях усиления возможностей лесного сектора по поглощению углерода планируются мероприятия по восстановлению и посадке лесов на деградировавших лесных территориях, а также особое внимание будет уделено совершенствованию устойчивого лесопользования. В частности, будет продолжена инвентаризация лесов, планы лесопользования будут подготовлены для пяти лесных участков, а также будет усовершенствована система информации и мониторинга лесов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экология, экология в грузии, повышение экологического сознания и управление отходами, грузия, экономика, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, министерство сельского хозяйства грузии