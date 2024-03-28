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Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата
Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата
Sputnik Грузия
Большая доля финансирования приходится на инфраструктурные проекты в секторах энергетики и переработки отходов 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T10:02+0400
2024-03-28T10:02+0400
2024-03-28T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство Грузии утвердило план действий по борьбе с изменениями климата на 2024-2025 годы, осуществление которого обойдется в 3,7 миллиарда лари. В плане действий прописаны запланированные на ближайшие два года действия по смягчению последствий изменения климата в семи отраслях экономики страны:Значительная доля финансирования плана действий приходится на инфраструктурные проекты в секторах энергетики и переработки отходов. В частности, приоритетным направлением в энергетике станет строительство ветровых, солнечных и гидроэлектростанций, а в вопросе переработки отходов акцент будет сделан на строительстве новых свалок, модернизации уже существующих, а также на строительстве городских очистных сооружений. Изменение климата – в Европе может очень похолодать >>>Транспортный сектор также является важным направлением, в котором приоритетом будет стимулирование безмоторных средств передвижения, модернизация станций метрополитена, содействие развитию канатного транспорта, обустройство велосипедных дорожек, развитие общественного транспорта. Также власти планируют внедрить технический механизм контроля уровня выбросов от транспортных средств. В целях усиления возможностей лесного сектора по поглощению углерода планируются мероприятия по восстановлению и посадке лесов на деградировавших лесных территориях, а также особое внимание будет уделено совершенствованию устойчивого лесопользования. В частности, будет продолжена инвентаризация лесов, планы лесопользования будут подготовлены для пяти лесных участков, а также будет усовершенствована система информации и мониторинга лесов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экология, экология в грузии, повышение экологического сознания и управление отходами, грузия, экономика, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, министерство сельского хозяйства грузии
экология, экология в грузии, повышение экологического сознания и управление отходами, грузия, экономика, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, министерство сельского хозяйства грузии
Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата
Большая доля финансирования приходится на инфраструктурные проекты в секторах энергетики и переработки отходов
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство Грузии утвердило план действий по борьбе с изменениями климата на 2024-2025 годы, осуществление которого обойдется в 3,7 миллиарда лари.
"Новый двухлетний план позволит нам сохранить уровень выбросов ниже существующего на 10-12 процентов, поскольку эффект от мер, реализованных в 2021-2023 годах, отразится на снижении выбросов", – говорится в заявлении Минприроды.
В плане действий прописаны запланированные на ближайшие два года действия по смягчению последствий изменения климата в семи отраслях экономики страны:
производство и передача энергии
Значительная доля финансирования плана действий приходится на инфраструктурные проекты в секторах энергетики и переработки отходов.
В частности, приоритетным направлением в энергетике станет строительство ветровых, солнечных и гидроэлектростанций, а в вопросе переработки отходов акцент будет сделан на строительстве новых свалок, модернизации уже существующих, а также на строительстве городских очистных сооружений.
Транспортный сектор также является важным направлением, в котором приоритетом будет стимулирование безмоторных средств передвижения, модернизация станций метрополитена, содействие развитию канатного транспорта, обустройство велосипедных дорожек, развитие общественного транспорта. Также власти планируют внедрить технический механизм контроля уровня выбросов от транспортных средств.
В сельскохозяйственном секторе акцент будет сделан на совершенствовании устойчивого управления ветрозащитными полосами и постепенном внедрении и продвижении климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства.
В целях усиления возможностей лесного сектора по поглощению углерода планируются мероприятия по восстановлению и посадке лесов на деградировавших лесных территориях, а также особое внимание будет уделено совершенствованию устойчивого лесопользования.
В частности, будет продолжена инвентаризация лесов, планы лесопользования будут подготовлены для пяти лесных участков, а также будет усовершенствована система информации и мониторинга лесов.