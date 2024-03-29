https://sputnik-georgia.ru/20240329/gruzinskie-voditelskie-prava-priznayut-v-ispanii-287082898.html
Грузинские водительские права признают в Испании
Грузинские водительские права признают в Испании
Sputnik Грузия
Водительские удостоверения некоторых категорий смогут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Соглашение между правительствами Грузии и Испании о взаимном признании национальных водительских прав будет подписано в ближайшее время, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, Совет министров Испании уже выразил согласие на подписание соглашения и разместил информацию об указанном решении на официальных сайтах президента и Совета министров Испании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. В соглашении определены категории и классы водительских удостоверений, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу. Согласно проекту соглашения водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, испания, мвд грузии
грузия, новости, общество, испания, мвд грузии
Грузинские водительские права признают в Испании
Водительские удостоверения некоторых категорий смогут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Соглашение между правительствами Грузии и Испании о взаимном признании национальных водительских прав будет подписано в ближайшее время, сообщили в МВД Грузии.
По данным ведомства, Совет министров Испании уже выразил согласие на подписание соглашения и разместил информацию об указанном решении на официальных сайтах президента и Совета министров Испании.
После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена.
В соглашении определены категории и классы водительских удостоверений, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу.
Согласно проекту соглашения водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах.