https://sputnik-georgia.ru/20240329/gruzinskie-voditelskie-prava-priznayut-v-ispanii-287082898.html

Грузинские водительские права признают в Испании

Грузинские водительские права признают в Испании

Sputnik Грузия

Водительские удостоверения некоторых категорий смогут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Соглашение между правительствами Грузии и Испании о взаимном признании национальных водительских прав будет подписано в ближайшее время, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, Совет министров Испании уже выразил согласие на подписание соглашения и разместил информацию об указанном решении на официальных сайтах президента и Совета министров Испании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. В соглашении определены категории и классы водительских удостоверений, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу. Согласно проекту соглашения водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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