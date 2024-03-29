https://sputnik-georgia.ru/20240329/gruziya-na-evro-2024--v-strane-uvelichili-kolichestvo-reysov-v-germaniyu-287082551.html
Грузия на Евро 2024 – в стране увеличили количество рейсов в Германию
Грузия на Евро 2024 – в стране увеличили количество рейсов в Германию
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на чемпионате Европы 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T10:32+0400
2024-03-29T10:32+0400
2024-03-29T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Количество рейсов из Грузии в Германию во время проведения чемпионата Европы по футболу увеличится до 30, что на 30% больше, чем в тот же период 2023 года, соответствующее решение принято Агентством гражданской авиации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции.Футбольное первенство за Кубок Европы стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Матчи будут проходить в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Выход Грузии на Евро 2024 положительно скажется на экономике – эксперт>>Летать в Германию во время Евро 2024 будут четыре авиакомпании по восьми направлениям, а в неделю будет осуществляться порядка 30 рейсов. Расписание полетов: Georgian Airways Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси – 3 раза в неделю Тбилиси-Берлин-Тбилиси – 2 раза в неделю Wizz Air Кутаиси-Берлин-Кутаиси – 3 раза в неделю Кутаиси-Дортмунд-Кутаиси – 2 раза в неделю Кутаиси-Мемингем-Кутаиси – 3 раза в неделю Кутаиси-Гамбург-Кутаиси – 2 раза в неделю Кутаиси- Франкфурт-Кутаиси – 2 раза в неделю Lufthansa Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен – 10 раз в неделю EurowingsБерлин-Тбилиси-Берлин – 1 раз в неделю Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф – 2 раза в неделю Глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе заявил также о начале переговоров как с иностранными, так и с грузинскими авиакомпаниями, чтобы увеличить частоту рейсов из Грузии в Германию, а также добавить чартерные рейсы в период, когда грузинская сборная будет играть на чемпионате Европы "Мы обязательно постараемся полностью удовлетворить все запросы, которые будут по поводу полетов. Информацией об этом я поделюсь с вами позже", – сказал Каркашадзе. Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, германия, чехия, агентство гражданской авиации, georgian airways, wizz air, спорт, туризм
грузия, новости, германия, чехия, агентство гражданской авиации, georgian airways, wizz air, спорт, туризм
Грузия на Евро 2024 – в стране увеличили количество рейсов в Германию
Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Количество рейсов из Грузии в Германию во время проведения чемпионата Европы по футболу увеличится до 30, что на 30% больше, чем в тот же период 2023 года, соответствующее решение принято Агентством гражданской авиации.
Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции.
Футбольное первенство за Кубок Европы стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Матчи будут проходить в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
Летать в Германию во время Евро 2024 будут четыре авиакомпании по восьми направлениям, а в неделю будет осуществляться порядка 30 рейсов.
Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси – 3 раза в неделю
Тбилиси-Берлин-Тбилиси – 2 раза в неделю
Кутаиси-Берлин-Кутаиси – 3 раза в неделю
Кутаиси-Дортмунд-Кутаиси – 2 раза в неделю
Кутаиси-Мемингем-Кутаиси – 3 раза в неделю
Кутаиси-Гамбург-Кутаиси – 2 раза в неделю
Кутаиси- Франкфурт-Кутаиси – 2 раза в неделю
Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен – 10 раз в неделю
Берлин-Тбилиси-Берлин – 1 раз в неделю
Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф – 2 раза в неделю
Глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе заявил также о начале переговоров как с иностранными, так и с грузинскими авиакомпаниями, чтобы увеличить частоту рейсов из Грузии в Германию, а также добавить чартерные рейсы в период, когда грузинская сборная будет играть на чемпионате Европы
"Мы обязательно постараемся полностью удовлетворить все запросы, которые будут по поводу полетов. Информацией об этом я поделюсь с вами позже", – сказал Каркашадзе.
У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков.
Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно.
На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.