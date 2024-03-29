https://sputnik-georgia.ru/20240329/gvaramiya-ne-ubezhit-ot-togo-chto-espch-priznal-ego-prestupnikom--premer-gruzii-287093016.html

Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии

Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Ника Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как суд в Грузии признал его виновным в нанесении ущерба телеканалу "Рустави 2" в размере 6,8 миллиона лари 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T19:52+0400

2024-03-29T19:52+0400

2024-03-29T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Обращение лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия в Комитет по правам человека ООН является трюком и попыткой избежать того, что и Европейский суд по правам человека признал его преступником, но это у него не выйдет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиционер, бывший гендиректор "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" после отказа Европейского суда по правам человека принять к рассмотрению его иск заявил, что намерен обратиться с аналогичной жалобой в Комитет по правам человека ООН. Общество, безусловно, все видит, и Гварамия не избежит того, что Страсбургский суд подтвердил его вину, подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, все и так знают, какое преступление совершил Гварамия в конкретном случае, и еще лучше знают о преступлениях, совершенных им в прошлом.Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как три судебные инстанции в Грузии признали его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в размере 6,8 миллиона лари и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. ЕСПЧ подтвердил добросовестность судьи по делу Гварамия – депутат>>По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника гварамия, еспч, ираклий кобахидзе, оон