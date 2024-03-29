https://sputnik-georgia.ru/20240329/gvaramiya-ne-ubezhit-ot-togo-chto-espch-priznal-ego-prestupnikom--premer-gruzii-287093016.html
Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии
Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Ника Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как суд в Грузии признал его виновным в нанесении ущерба телеканалу "Рустави 2" в размере 6,8 миллиона лари 29.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-29T19:52+0400
2024-03-29T19:52+0400
2024-03-29T20:39+0400
грузия
политика
новости
ника гварамия
еспч
ираклий кобахидзе
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260420240_0:85:1280:806_1920x0_80_0_0_2c995f33a7e62c64ad321e7b3b558ede.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Обращение лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия в Комитет по правам человека ООН является трюком и попыткой избежать того, что и Европейский суд по правам человека признал его преступником, но это у него не выйдет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиционер, бывший гендиректор "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" после отказа Европейского суда по правам человека принять к рассмотрению его иск заявил, что намерен обратиться с аналогичной жалобой в Комитет по правам человека ООН. Общество, безусловно, все видит, и Гварамия не избежит того, что Страсбургский суд подтвердил его вину, подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, все и так знают, какое преступление совершил Гварамия в конкретном случае, и еще лучше знают о преступлениях, совершенных им в прошлом.Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как три судебные инстанции в Грузии признали его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в размере 6,8 миллиона лари и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. ЕСПЧ подтвердил добросовестность судьи по делу Гварамия – депутат>>По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260420240_55:0:1191:852_1920x0_80_0_0_a4e741d5564ebbdf505cc84e094a0a95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ника гварамия, еспч, ираклий кобахидзе, оон
грузия, политика, новости, ника гварамия, еспч, ираклий кобахидзе, оон
Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии
19:52 29.03.2024 (обновлено: 20:39 29.03.2024)
Ника Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как суд в Грузии признал его виновным в нанесении ущерба телеканалу "Рустави 2" в размере 6,8 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Обращение лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия в Комитет по правам человека ООН является трюком и попыткой избежать того, что и Европейский суд по правам человека признал его преступником, но это у него не выйдет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Оппозиционер, бывший гендиректор "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" после отказа Европейского суда по правам человека принять к рассмотрению его иск заявил, что намерен обратиться с аналогичной жалобой в Комитет по правам человека ООН.
"Для Гварамия очень болезненно то решение, которое принял Страсбургский суд. Он еще раз атаковал этот конкретный европейский институт, Европейский суд по правам человека, и для него обращение в ООН – это маленький трюк, при помощи которого он пытается убежать от болезненного для него решения", – сказал Кобахидзе.
Общество, безусловно, все видит, и Гварамия не избежит того, что Страсбургский суд подтвердил его вину, подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, все и так знают, какое преступление совершил Гварамия в конкретном случае, и еще лучше знают о преступлениях, совершенных им в прошлом.
"Исходя из этого, никакие трюки не помогут Гварамия избежать ответственности за преступления", – заявил он.
Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как три судебные инстанции в Грузии признали его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в размере 6,8 миллиона лари и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши.
По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.
В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.
Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".