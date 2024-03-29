https://sputnik-georgia.ru/20240329/kolichestvo-futbolistov-v-gruzii-za-poslednie-gody-uvelichilos-vdvoe-287083123.html

Количество футболистов в Грузии за последние годы увеличилось вдвое

Количество футболистов в Грузии за последние годы увеличилось вдвое

Sputnik Грузия

За последние годы в Грузии увеличилось и количество игроков-женщин – в десять раз 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Количество зарегистрированных в Грузии мужчин-футболистов в период с 2015 по 2021 год увеличилось на 23 тысячи и составило 37 600 человек, говорится в материале Европейской федерации футбола (УЕФА), посвященном грузинскому футболу. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Материал УЕФА связан с первым в истории национальной сборной Грузии выходом на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Путевку на Евро грузинской команде принесла победа в финале плей-офф Лиги наций над сборной Греции в серии послематчевых пенальти - 4:2. По данным УЕФА, за последние годы Федерация футбола Грузии проводит политику, направленную на увеличение количества игроков. Так, на 2015 год число футболистов-мужчин в Грузии составляло 14 676 человек. Выход Грузии на Евро 2024 положительно скажется на экономике – эксперт>>За последние годы в Грузии увеличилось и количество игроков-женщин - в десять раз. Как считают в Европейской федерации футбола, причина прогресса частично обусловлена участием Грузии в многолетней программе поддержки УЕФА Grow. В частности, совместно с грузинской стороной была разработана стратегия Федерации футбола на 2022 - 2026 годы. Кроме того, в Грузии в 2014 году была основана Национальная футбольная академия для развития талантливых, элитных молодых игроков. ЧЕ 2024Сборная Грузии на Евро 2024 сыграет в группе F с командами Португалии, Турции и Чехии. Первый матч сборная Грузии проведет против Турции 18 июня. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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