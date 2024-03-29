https://sputnik-georgia.ru/20240329/premer-gruzii-obvinil-prezidenta-v-popytke-sabotazha-vyborov-287093275.html

Премьер Грузии обвинил президента в попытке саботажа выборов

Премьер Грузии обвинил президента в попытке саботажа выборов

Sputnik Грузия

Президент Грузии раскритиковала позицию правительства по вопросу об открытии участков за рубежом к парламентским выборам осенью 2024 года 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T20:11+0400

2024-03-29T20:11+0400

2024-03-29T20:42+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Единственной целью президента Грузии Саломе Зурабишвили является саботаж и попытка как-нибудь помешать выборам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии, ранее при помощи вето выразившая несогласие с решением изменить правила избрания членов ЦИК, в пятницу, 28 марта, раскритиковала позицию правительства по вопросу об открытии участков за рубежом к парламентским выборам в октябре 2024 года. По его словам, президент Грузии напрямую присоединилась к спекуляциям т. н. "коллективного "Нацдвижения"."Коллективным Нацдвижением" в правящей партии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких организаций. Выборы пройдут 26 октября полностью по пропорциональной системе. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Согласно опросам 2023 года, шанс попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом. Президент Грузии настаивает на большем количестве избирательных участков за рубежом>>В связи с темой выборов активно обсуждается вопрос голосования за рубежом. Оппозиция требует открытия максимального количества участков, чтобы все находящиеся за границей граждане Грузии смогли проголосовать. Между тем решение о том, где за рубежом нужно открывать дополнительные избирательные участки, а где нет, принимает Центральная избирательная комиссия после того, как МИД отправит ей данные о вставших на консульский учет гражданах. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При том в диппредставительство можно даже не идти, а просто отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. По последним данным на 1 сентября 2023 года, на консульском учете находилось 62,6 тысячи граждан. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024