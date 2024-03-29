https://sputnik-georgia.ru/20240329/sgb-gruzii-raskrylo-skhemu-makhinatsiy-s-gospitalizatsiey-cherez-tsentr-neotlozhnoy-pomoschi-287091000.html

Раскрыта схема махинаций с госпитализацией пациентов в Грузии

Раскрыта схема махинаций с госпитализацией пациентов в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанные обвиняются в получении взятки в размере более 500 тысяч лари 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T17:05+0400

2024-03-29T17:05+0400

2024-03-29T18:38+0400

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центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Бывший начальник смены госпитализации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи и два бывших менеджера центра задержаны за получение взяток за махинации с госпитализацией пациентов в течение более чем трех лет, говорится в сообщении СГБ Грузии.Как установило расследование, сотрудники Центра вступили в коррупционный сговор с двумя представителями АО "Виани" и путем изменения данных в программе электронного управления перенаправляли пациентов для госпитализации не в ближайшие клиники, а в клиники под управлением "Виани". СГБ Грузии также задержала двоих сотрудников "Виани" по обвинению в даче взятки. Под управлением "Виани" находится 17 больниц в шести регионах Грузии.В результате преступной схемы, как утверждает следствие, в период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года за перенаправление нескольких тысяч пациентов в желаемые клиники обвиняемые сотрудники центра получили в виде взятки 532,1 тысячи лари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, один из обвиняемых в даче взятки в качестве бонуса за привлечение пациентов от клиники получил 149 тысяч лари, а второй – 76,8 тысячи лари. Следствие ведется по статьям "Незаконное получение взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки с целью осуществления незаконных действий", что предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.В Центре заявили, что сотрудничают со следственным органом по вопросам, связанным с периодом работы обвиняемых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, сгб