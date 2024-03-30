https://sputnik-georgia.ru/20240330/u-gvaramiya-net-shansov--gruzinskie-politiki-otsenili-zhalobu-oppozitsionera-v-oon-287098646.html

У Гварамия нет шансов – грузинские политики оценили жалобу оппозиционера в ООН

У Гварамия нет шансов – грузинские политики оценили жалобу оппозиционера в ООН

Sputnik Грузия

После отказа Европейского суда по правам человека принять к рассмотрению его иск оппозиционер намерен обратиться в Комитет по правам человека ООН 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T16:06+0400

2024-03-30T16:06+0400

2024-03-30T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Обращение лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия в Комитет по правам человека ООН обречено на провал и у него нет никаких шансов доказать свою правоту, заявляют грузинские политики. Оппозиционер, бывший гендиректор "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия после отказа Европейского суда по правам человека принять к рассмотрению его иск заявил, что намерен обратиться с аналогичной жалобой в Комитет по правам человека ООН. А вот другой депутат правящей партии Гурам Мачарашвили скептически отнесся к заявлению оппозиционера. "После честности грузинских судей Гварамия усомнился в честности европейских судей, и теперь настала очередь членов Комитета ООН по правам человека. Я думаю, что Европа и европейские судьи каким-то образом преодолеют этот вызов. Но, что касается Комитета ООН по правам человека, ему еще предстоит пройти испытание. Посмотрим, дойдет ли гневная рука Гварамия до членов Комитета ООН по правам человека. Мы должны напомнить Гварамия, что истина не существует территориально – ни в Страсбурге, ни в Тбилиси, ни в Нью-Йорке, ни в Женеве", – сказал Мачарашвили.Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии >>>Посоветовал отказаться от иска Гварамия и лидер оппозиционной политической группы парламента "Гирчи" Яго Хвичия. Гварамия обратился в ЕСПЧ после того, как три судебные инстанции в Грузии признали его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в размере 6,8 миллиона лари и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заниматься политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, страсбург, европа, ника гварамия, гурам мачарашвили, яго хвичия, оон, еспч