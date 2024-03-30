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Власти Грузии продали еще один островок на водохранилище
Власти Грузии продали еще один островок на водохранилище
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Владельцы должны вложить 1 миллион лари для развития туристической инфраструктуры 30.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-30T11:50+0400
2024-03-30T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Власти Грузии продали еще один островок на Ткибульском водохранилище (регион Имерети) за 379 тысяч лари, говорится в информации на сайте государственных аукционов. Это уже четвертый остров на Ткибульском водохранилище, проданный властями. В январе 2024 года были проданы три острова на сумму 3 миллиона лари с условием вложения 8 миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры. Владельцы четвертого острова должны вложить 1 миллион лари для развития туристической инфраструктуры. На Ткибульском водохранилище на западе Грузии появятся новые туристические объекты>>На владельцев всех четырех островов также наложено обязательство трудоустройства местного населения и ухода за территорией. Развитие туризма является одним из главных приоритетов Грузии. Особое место в этом направлении занимает развитие регионов и создание в каждом из них привлекательных для туристов объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, имерети, туризм
грузия, новости, экономика, имерети, туризм
Власти Грузии продали еще один островок на водохранилище
Владельцы должны вложить 1 миллион лари для развития туристической инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Власти Грузии продали еще один островок на Ткибульском водохранилище (регион Имерети) за 379 тысяч лари, говорится в информации на сайте государственных аукционов.
Это уже четвертый остров на Ткибульском водохранилище, проданный властями. В январе 2024 года были проданы три острова на сумму 3 миллиона лари с условием вложения 8 миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры.
Владельцы четвертого острова должны вложить 1 миллион лари для развития туристической инфраструктуры.
На владельцев всех четырех островов также наложено обязательство трудоустройства местного населения и ухода за территорией.
Острова расположены в средней и западной части искусственного водохранилища в районе Ткибули в регионе Имерети. Длина водохранилища – 8,1 километра, ширина – 3,2 километра, а его средняя глубина – 6,9 метра.
Развитие туризма является одним из главных приоритетов Грузии. Особое место в этом направлении занимает развитие регионов и создание в каждом из них привлекательных для туристов объектов.