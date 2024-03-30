https://sputnik-georgia.ru/20240330/vlasti-gruzii-prodali-esche-odin-ostrovok-na-vodokhranilische-287094382.html

Власти Грузии продали еще один островок на водохранилище

Власти Грузии продали еще один островок на водохранилище

Sputnik Грузия

Владельцы должны вложить 1 миллион лари для развития туристической инфраструктуры 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T11:50+0400

2024-03-30T11:50+0400

2024-03-30T11:50+0400

грузия

новости

экономика

имерети

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/16/251798487_0:894:2047:2045_1920x0_80_0_0_40014058c7d33841f6a4ae1a719c5619.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Власти Грузии продали еще один островок на Ткибульском водохранилище (регион Имерети) за 379 тысяч лари, говорится в информации на сайте государственных аукционов. Это уже четвертый остров на Ткибульском водохранилище, проданный властями. В январе 2024 года были проданы три острова на сумму 3 миллиона лари с условием вложения 8 миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры. Владельцы четвертого острова должны вложить 1 миллион лари для развития туристической инфраструктуры. На Ткибульском водохранилище на западе Грузии появятся новые туристические объекты>>На владельцев всех четырех островов также наложено обязательство трудоустройства местного населения и ухода за территорией. Развитие туризма является одним из главных приоритетов Грузии. Особое место в этом направлении занимает развитие регионов и создание в каждом из них привлекательных для туристов объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, имерети, туризм