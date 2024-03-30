https://sputnik-georgia.ru/20240330/vybory-v-gruzii-nazvan-krayniy-srok-konsulskoy-registratsii-dlya-uchastiya-v-golosovanii-287094543.html

Выборы в Грузии: назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании

Выборы в Грузии: назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября 2024 года 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T09:00+0400

2024-03-30T09:00+0400

2024-03-30T09:00+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.По его словам, списки вставших на консульский учет и станут основанием для открытия участков. Глава ЦИК призвал разграничивать число граждан Грузии, проживающих в конкретной стране, и число граждан, состоящих на учете, так как это могут быть совершенно разные цифры. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Премьер Грузии обвинил президента в попытке саботажа выборов>>По последним данным на 1 сентября 2023 года на консульском учете находилось 62,6 тысячи граждан. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, цик грузии, политика, парламентские выборы в грузии 2024