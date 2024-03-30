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Выборы в Грузии: назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании
Выборы в Грузии: назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании
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Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября 2024 года 30.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.По его словам, списки вставших на консульский учет и станут основанием для открытия участков. Глава ЦИК призвал разграничивать число граждан Грузии, проживающих в конкретной стране, и число граждан, состоящих на учете, так как это могут быть совершенно разные цифры. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Премьер Грузии обвинил президента в попытке саботажа выборов>>По последним данным на 1 сентября 2023 года на консульском учете находилось 62,6 тысячи граждан. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, цик грузии, политика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, цик грузии, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Выборы в Грузии: назван крайний срок консульской регистрации для участия в голосовании
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года для участия в парламентских выборах, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.
Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.
"Если наши соотечественники не находятся на консульском учете, то 7 октября последний срок, когда у них будет возможность обратиться в избирательные участки, созданные при дипломатических представительствах, и потребовать соответствующей регистрации с целью участия в выборах", - сказал Каландаришвили.
По его словам, списки вставших на консульский учет и станут основанием для открытия участков.
"Если соответствующее ведомство предоставит информацию о соответствующем количестве лиц находящихся на консульском учете, это станет основанием для создания избирательного участка. На сегодняшний день, за весь период 16-летней работы в ЦИК я не помню случая, когда на основании информации, предоставленной ЦИК, было отказано в создании участка", - сказал Каландаришвили.
Глава ЦИК призвал разграничивать число граждан Грузии, проживающих в конкретной стране, и число граждан, состоящих на учете, так как это могут быть совершенно разные цифры.
"ЦИК в рамках своих полномочий сделает все для последовательного исполнения закона, который также обеспечивает информирование соотечественников, проживающих за рубежом, об участии в выборах", - сказал Каландаришвили.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.
По последним данным на 1 сентября 2023 года на консульском учете находилось 62,6 тысячи граждан. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199).
В странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.