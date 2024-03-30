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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Sputnik Грузия
О пострадавших и разрушениях не сообщается 30.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-30T18:04+0400
2024-03-30T19:18+0400
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Землетрясение произошло в Грузии в 17:44, говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр находился вблизи села Псори, в 6 километрах к юго-востоку от города Они в Раче. Магнитуда землетрясения составила 4,8.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия, грузия, новости
землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия, грузия, новости

Землетрясение произошло в Грузии

18:04 30.03.2024 (обновлено: 19:18 30.03.2024)
CC BY-SA 4.0 / Petr Brož (Czech Academy of Science) / Seismogram (cropped and resized)Часть исторического сейсмометра с сейсмограммой, используемого в Институте геофизики Чешской академии наук
Часть исторического сейсмометра с сейсмограммой, используемого в Институте геофизики Чешской академии наук - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Petr Brož (Czech Academy of Science) / Seismogram (cropped and resized)
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О пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Землетрясение произошло в Грузии в 17:44, говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр находился вблизи села Псори, в 6 километрах к юго-востоку от города Они в Раче. Магнитуда землетрясения составила 4,8.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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