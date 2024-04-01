https://sputnik-georgia.ru/20240401/gruzinskaya-mechta-maksimalno-mobilizuetsya-k-vyboram--garibashvili-287109829.html
"Грузинская мечта" максимально мобилизуется к выборам – Гарибашвили
"Грузинская мечта" максимально мобилизуется к выборам – Гарибашвили
Sputnik Грузия
Избирателям предстоит сделать выбор между "Грузинской мечтой" и "антинациональными вражескими силами", сказал лидер партии 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T11:05+0400
2024-04-01T11:05+0400
2024-04-01T11:05+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261541358_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6b3df69a6895d76c73dbe603730866b9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" максимально мобилизует силы для уверенной победы на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы назначены на 26 октября. Они пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. По его словам, избирателям предстоит сделать очевидный выбор: поддержать "Грузинскую мечту" и ее основателя Бидзину Иванишвили или "антинациональные вражеские силы". "К примеру, Мелия или Гварамия и объединение этих ничтожеств, активность "Лело", "нацев". Все хорошо знают, что это ответвления одной партии, этой злой, враждебной силы", – сказал Гарибашвили. Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер>>В "Грузинской мечте" часть оппозиции называют "коллективным Нацдвижением". Это крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких организаций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261541358_131:78:956:697_1920x0_80_0_0_d5e641d455d6bbb2f351bdbd33ba944c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
"Грузинская мечта" максимально мобилизуется к выборам – Гарибашвили
Избирателям предстоит сделать выбор между "Грузинской мечтой" и "антинациональными вражескими силами", сказал лидер партии
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" максимально мобилизует силы для уверенной победы на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Парламентские выборы назначены на 26 октября. Они пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.
"Нашей главной задачей будет мобилизация наших сил, и 26 октября страна должна победить, должна отпраздновать сильную, историческую победу... Мы должны получить конституционное большинство", – заявил Гарибашвили.
По его словам, избирателям предстоит сделать очевидный выбор: поддержать "Грузинскую мечту" и ее основателя Бидзину Иванишвили или "антинациональные вражеские силы".
"К примеру, Мелия или Гварамия и объединение этих ничтожеств, активность "Лело", "нацев". Все хорошо знают, что это ответвления одной партии, этой злой, враждебной силы", – сказал Гарибашвили.
В "Грузинской мечте" часть оппозиции называют "коллективным Нацдвижением". Это крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких организаций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".