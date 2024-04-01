https://sputnik-georgia.ru/20240401/gruzinskaya-mechta-maksimalno-mobilizuetsya-k-vyboram--garibashvili-287109829.html

"Грузинская мечта" максимально мобилизуется к выборам – Гарибашвили

"Грузинская мечта" максимально мобилизуется к выборам – Гарибашвили

Sputnik Грузия

Избирателям предстоит сделать выбор между "Грузинской мечтой" и "антинациональными вражескими силами", сказал лидер партии 01.04.2024, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" максимально мобилизует силы для уверенной победы на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы назначены на 26 октября. Они пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. По его словам, избирателям предстоит сделать очевидный выбор: поддержать "Грузинскую мечту" и ее основателя Бидзину Иванишвили или "антинациональные вражеские силы". "К примеру, Мелия или Гварамия и объединение этих ничтожеств, активность "Лело", "нацев". Все хорошо знают, что это ответвления одной партии, этой злой, враждебной силы", – сказал Гарибашвили. Радикальная оппозиция не готовится к выборам в Грузии – вице-спикер>>В "Грузинской мечте" часть оппозиции называют "коллективным Нацдвижением". Это крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких организаций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение