https://sputnik-georgia.ru/20240401/gruziya-na-evro---2024-georgian-airways-nachala-prodazhu-biletov-na-spetsreysy-287122854.html
Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы
Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T20:04+0400
2024-04-01T20:04+0400
2024-04-01T20:17+0400
грузия
новости
спорт
дортмунд
германия
тбилиси
georgian airways
уефа
футбол
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/32/246093233_42:110:1159:738_1920x0_80_0_0_76959b21a2295e9c4736a3897b6da24b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways" приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии, приуроченные к матчам сборной Грузии на Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде. Стоимость билетов начинается от 295 евро. Прямые рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Прямые рейсы будут выполняться в удобное для пассажиров время, чтобы успеть на матчи. Авиабилеты доступны на сайте авиакомпании www.georgian-airways.com, в офисах продаж и агентствах-партнерах. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро >>>Авиабилеты на специальные рейсы возврату не подлежат, отметили в авиакомпании. Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2). Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
дортмунд
германия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/32/246093233_0:104:845:738_1920x0_80_0_0_416d6d00b1ff7bf4d433a5572d539cb6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, дортмунд, германия, тбилиси, georgian airways, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
грузия, новости, спорт, дортмунд, германия, тбилиси, georgian airways, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы
20:04 01.04.2024 (обновлено: 20:17 01.04.2024)
Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways" приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии, приуроченные к матчам сборной Грузии на Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде.
Стоимость билетов начинается от 295 евро. Прямые рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
Из Тбилиси в Дортмунд 17 июня, вылет из Дортмунда в Тбилиси 19 июня;
Из Тбилиси в Гамбург 21 июня, вылет из Гамбурга в Тбилиси 23 июня;
Из Тбилиси в Дюссельдорф 25 июня, вылет из Дюссельдорфа в Тбилиси 27 июня.
Прямые рейсы будут выполняться в удобное для пассажиров время, чтобы успеть на матчи. Авиабилеты доступны на сайте авиакомпании www.georgian-airways.com, в офисах продаж и агентствах-партнерах.
Авиабилеты на специальные рейсы возврату не подлежат, отметили в авиакомпании.
Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2).
У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков.
Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно.
На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.