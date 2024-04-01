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https://sputnik-georgia.ru/20240401/gruziya-na-evro---2024-georgian-airways-nachala-prodazhu-biletov-na-spetsreysy-287122854.html
Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы
Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве 01.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways" приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии, приуроченные к матчам сборной Грузии на Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде. Стоимость билетов начинается от 295 евро. Прямые рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Прямые рейсы будут выполняться в удобное для пассажиров время, чтобы успеть на матчи. Авиабилеты доступны на сайте авиакомпании www.georgian-airways.com, в офисах продаж и агентствах-партнерах. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро &gt;&gt;&gt;Авиабилеты на специальные рейсы возврату не подлежат, отметили в авиакомпании. Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2). Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, дортмунд, германия, тбилиси, georgian airways, уефа, футбол, сборная грузии по футболу

Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы

20:04 01.04.2024 (обновлено: 20:17 01.04.2024)
© Georgian AirwaysПассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2024
© Georgian Airways
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Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways" приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии, приуроченные к матчам сборной Грузии на Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде.
© photo: Sputnik / StringerПассажирский самолет грузинской авиакомпании AirZena - Georgian Airways
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании AirZena - Georgian Airways - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2024
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании AirZena - Georgian Airways
© photo: Sputnik / Stringer
Стоимость билетов начинается от 295 евро. Прямые рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
Из Тбилиси в Дортмунд 17 июня, вылет из Дортмунда в Тбилиси 19 июня;
Из Тбилиси в Гамбург 21 июня, вылет из Гамбурга в Тбилиси 23 июня;
Из Тбилиси в Дюссельдорф 25 июня, вылет из Дюссельдорфа в Тбилиси 27 июня.
Прямые рейсы будут выполняться в удобное для пассажиров время, чтобы успеть на матчи. Авиабилеты доступны на сайте авиакомпании www.georgian-airways.com, в офисах продаж и агентствах-партнерах.
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро >>>
Авиабилеты на специальные рейсы возврату не подлежат, отметили в авиакомпании.
Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2).

Это важно

У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков.
Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно.
На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.
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