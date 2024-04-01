https://sputnik-georgia.ru/20240401/gruziya-na-evro---2024-georgian-airways-nachala-prodazhu-biletov-na-spetsreysy-287122854.html

Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы

Грузия на ЕВРО-2024: "Georgian Airways" начала продажу билетов на спецрейсы

Sputnik Грузия

Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинская авиакомпания "Georgian Airways" приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии, приуроченные к матчам сборной Грузии на Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде. Стоимость билетов начинается от 295 евро. Прямые рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Прямые рейсы будут выполняться в удобное для пассажиров время, чтобы успеть на матчи. Авиабилеты доступны на сайте авиакомпании www.georgian-airways.com, в офисах продаж и агентствах-партнерах. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро >>>Авиабилеты на специальные рейсы возврату не подлежат, отметили в авиакомпании. Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2). Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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