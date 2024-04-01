https://sputnik-georgia.ru/20240401/premer-gruzii-poluchil-priglashenie-ot-prezidenta-uefa-posetit-evro-2024-287112252.html

Президент УЕФА пригласил премьера Грузии на матчи Евро 2024

Президент УЕФА пригласил премьера Грузии на матчи Евро 2024

Sputnik Грузия

Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T13:32+0400

2024-04-01T13:32+0400

2024-04-01T14:57+0400

спорт

спорт

грузия

новости

ираклий кобахидзе

уефа

грузия на евро-2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287118256_0:116:2048:1268_1920x0_80_0_0_ea1ffa866add83ae2bf9f0fc586ee547.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил приглашение от президента УЕФА Александера Чеферина посетить чемпионат Европы 2024 года в Германии, сообщила пресс-служба администрации правительства. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде. Чемпионат Европы УЕФА – это всегда нечто большее, чем просто чемпионат, это праздник высокого класса, командной игры и объединяющей силы футбола, говорится в пригласительном письме. "Ваше присутствие на матчах сборной Грузии станет подтверждением вашей приверженности этим ценностям и нашей общей веры, которая отражена в девизе турнира: "Единство в футболе. Единство в сердце Европы", – отмечено в письме. Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024 >>>Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, уефа, грузия на евро-2024