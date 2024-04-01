https://sputnik-georgia.ru/20240401/v-gruzii-menyaetsya-model-skrininga-raka-sheyki-matki-287112568.html

В Грузии меняется модель скрининга рака шейки матки

В Грузии меняется модель скрининга рака шейки матки

Sputnik Грузия

В Грузии ежегодно от рака шейки матки погибают порядка 200 женщин 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T16:02+0400

2024-04-01T16:02+0400

2024-04-01T16:02+0400

всемирная организация здравоохранения

тбилиси

грузия

новости

общество

здравоохранение в грузии

здравоохранение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23174/59/231745926_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_3a5dfadabc4cd1bb9e43c5739b386351.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия первая страна в регионе, которая переходит на новую модель скрининга рака шейки матки, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Тбилиси. В столичном муниципалитете пояснили, что в Грузии граждане смогут бесплатно сделать не только пап-тест, но и Hr-HPV ДНК-тест. Это специфический анализ, который позволяет определить, присутствует ли в организме пациента генетический материал двух типов вируса папилломы человека. Проект осуществляется при поддержке мэрии Тбилиси. По ее словам, в условиях новой модели большое значение имеют коммуникация с пациентами и те сенситивные вопросы, которые могут возникнуть в случае положительных ответов Hr-HPV ДНК-тестирования. В связи с этим вопросом в Национальном скрининг центре прошел тренинг для представителей разных медицинских учреждений, включенных в программу скрининга рака. Согласно новой модели, женщинам в возрасте с 25 до 29 лет проводят цитологическое исследование, то есть пап-тест, а с 30 до 60 лет включительно Hr-HPV ДНК-тест. Яйцеклетки с генетическим дефектом – прокуратура Грузии проверила батумскую клинику >>>В 2017 году в Грузии начали бесплатно прививать девочек от вируса папилломы в возрасте 9-14 лет в Грузии. Иммунологи утверждают, что вакцинация против вируса папилломы, которую девочкам необходимо делать именно в этом возрасте, является лучшим превентивным средством от рака шейки матки. В Грузии ежегодно от рака шейки матки погибают порядка 200 женщин. Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых, по меньшей мере, 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается, главным образом, при сексуальных контактах. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки является вторым наиболее распространенным видом рака среди женщин, проживающих в наименее развитых регионах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

всемирная организация здравоохранения, тбилиси, грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение