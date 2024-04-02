https://sputnik-georgia.ru/20240402/aviakompaniya-azimut-nachala-letat-mezhdu-sankt-peterburgom-i-tbilisi-287137281.html
Авиакомпания "Азимут" начала летать между Санкт-Петербургом и Тбилиси
Авиакомпания "Азимут" начала летать между Санкт-Петербургом и Тбилиси
Sputnik Грузия
Из Санкт-Петербурга в столицу Грузии также можно улететь рейсами авиакомпаний Red Wings и Georgian Airways 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T21:40+0400
2024-04-02T21:40+0400
2024-04-02T21:40+0400
грузия
новости
туризм
россия
тбилиси
санкт-петербург
georgian airways
авиасообщение россии и грузии
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277699262_0:0:3367:1895_1920x0_80_0_0_4ee47711c4cea25a3882511ddc6a2bc4.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начала выполнять рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта "Пулково" ООО "Воздушные ворота Северной столицы". "Впервые авиакомпания "Азимут" начала программу полетов из Пулково в Тбилиси", – говорится в сообщении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпания будет выполнять рейсы между Петербургом и Тбилиси два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Рейс в Тбилиси стал первым зарубежным направлением авиакомпании "Азимут" из аэропорта "Пулково", открытым в 2024 году. Из Санкт-Петербурга перевозчик выполняет полеты в Москву, Калугу, Минеральные Воды, Саранск и Сочи. Также улететь в Тбилиси можно рейсами авиакомпаний Red Wings и Georgian Airways. Из Санкт-Петербурга в столицу Грузии в рамках весенне-летнего расписания выполняется 7 рейсов в неделю.Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию >>В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
санкт-петербург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277699262_636:0:3367:2048_1920x0_80_0_0_fe1a43e23258cfc98dacc0d383d2442d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, россия, тбилиси, санкт-петербург, georgian airways, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения
грузия, новости, туризм, россия, тбилиси, санкт-петербург, georgian airways, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения
Авиакомпания "Азимут" начала летать между Санкт-Петербургом и Тбилиси
Из Санкт-Петербурга в столицу Грузии также можно улететь рейсами авиакомпаний Red Wings и Georgian Airways
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начала выполнять рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта "Пулково" ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
"Впервые авиакомпания "Азимут" начала программу полетов из Пулково в Тбилиси", – говорится в сообщении.
Авиакомпания будет выполнять рейсы между Петербургом и Тбилиси два раза в неделю: по средам и воскресеньям.
Рейс в Тбилиси стал первым зарубежным направлением авиакомпании "Азимут" из аэропорта "Пулково", открытым в 2024 году. Из Санкт-Петербурга перевозчик выполняет полеты в Москву, Калугу, Минеральные Воды, Саранск и Сочи.
Также улететь в Тбилиси можно рейсами авиакомпаний Red Wings и Georgian Airways. Из Санкт-Петербурга в столицу Грузии в рамках весенне-летнего расписания выполняется 7 рейсов в неделю.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.