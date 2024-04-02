https://sputnik-georgia.ru/20240402/gruzinskaya-mechta-prizvala-ssha-snyat-sanktsii-protiv-gruzinskikh-sudey-287131441.html

"Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей

"Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей

Sputnik Грузия

США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" в апреле 2023 года 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T12:50+0400

2024-04-02T12:50+0400

2024-04-02T13:00+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

ника гварамия

келли дегнан

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/14/284343068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4918884d2997a8510533599229fc13f5.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства. Парламентское большинство, лидером которого является Мдинарадзе, представлено в законодательном органе Грузии депутатами от правящей партии "Грузинской мечта" и партии "Сила народа", которая отличается резкой критикой в отношение посольства США. По словам Мдинарадзе, до сих пор нет доказательств, которые подтвердили бы релевантность этих санкций, не говоря о каких-либо условиях и реальных основаниях для введения санкций. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии>>Мдинарадзе напомнил о скандале, связанном с судьей Тбилисского городского суда Лашей Чхиквадзе, который в мае 2022 года вынес обвинительный приговор Нике Гварамия. Представитель бывшей власти, а при нынешней власти медиаменеджер Ника Гварамия получил 3,5 года за нанесение телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари. По словам Мдинарадзе, в отношение Чхиквадзе практически были введены санкции в виде визового ограничения и ему, как судье, не дают возможность участвовать в различных мероприятиях. Чхиквадзе сам заявил, что из-за этого буллинга его сыну даже понадобилась медицинская помощь, отметил Мдинарадзе. Как рассказал ранее Чхиквадзе, после оглашения приговора Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Кроме того, Бурк сообщил, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в США через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. Что касается Гварамия, он вышел на свободу в июле 2023 года, после того, как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Вину Гварамия не признал. Он обратился в Европейский суд по правам человека, но получил отказ в рассмотрении дела. Власти Грузии заявили, что это доказательство непредвзятости судьи, но Гварамия решил продолжить борьбу – обратиться в Комитет по правам человека ООН. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ на то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ника гварамия, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, "сила народа"