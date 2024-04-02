https://sputnik-georgia.ru/20240402/gruzinskaya-mechta-prizvala-ssha-snyat-sanktsii-protiv-gruzinskikh-sudey-287131441.html
"Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей
"Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей
Sputnik Грузия
США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" в апреле 2023 года 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T12:50+0400
2024-04-02T12:50+0400
2024-04-02T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства. Парламентское большинство, лидером которого является Мдинарадзе, представлено в законодательном органе Грузии депутатами от правящей партии "Грузинской мечта" и партии "Сила народа", которая отличается резкой критикой в отношение посольства США. По словам Мдинарадзе, до сих пор нет доказательств, которые подтвердили бы релевантность этих санкций, не говоря о каких-либо условиях и реальных основаниях для введения санкций. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии>>Мдинарадзе напомнил о скандале, связанном с судьей Тбилисского городского суда Лашей Чхиквадзе, который в мае 2022 года вынес обвинительный приговор Нике Гварамия. Представитель бывшей власти, а при нынешней власти медиаменеджер Ника Гварамия получил 3,5 года за нанесение телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари. По словам Мдинарадзе, в отношение Чхиквадзе практически были введены санкции в виде визового ограничения и ему, как судье, не дают возможность участвовать в различных мероприятиях. Чхиквадзе сам заявил, что из-за этого буллинга его сыну даже понадобилась медицинская помощь, отметил Мдинарадзе. Как рассказал ранее Чхиквадзе, после оглашения приговора Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Кроме того, Бурк сообщил, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в США через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. Что касается Гварамия, он вышел на свободу в июле 2023 года, после того, как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Вину Гварамия не признал. Он обратился в Европейский суд по правам человека, но получил отказ в рассмотрении дела. Власти Грузии заявили, что это доказательство непредвзятости судьи, но Гварамия решил продолжить борьбу – обратиться в Комитет по правам человека ООН. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ на то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ника гварамия, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, "сила народа"
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ника гварамия, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, "сила народа"
"Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей
12:50 02.04.2024 (обновлено: 13:00 02.04.2024)
США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" в апреле 2023 года
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Парламентское большинство обратилось к посольству США в Грузии и к послу Робин Данниган с требованием рассмотреть вопрос снятия санкций с грузинских судей, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства.
"От имени парламентского большинства мы хотим обратиться к местному представительству нашей страны-партнера и друга – посольству, к госпоже послу. И мы надеемся, что во время ее нахождения на посту посла этот вопрос будет объективно решен, чтобы начался разговор и были отменены санкции, введенные США в отношении судей", – заявил Мдинарадзе.
Парламентское большинство, лидером которого является Мдинарадзе, представлено в законодательном органе Грузии депутатами от правящей партии "Грузинской мечта" и партии "Сила народа", которая отличается резкой критикой в отношение посольства США.
"Если что-то и может разжечь антиамериканские, антизападные настроения, так это необоснованные решения, такие как введение санкций в отношении судей. Поэтому мы категоричны в этой просьбе или требовании, чтобы с них сняли санкции, и чтобы наши друзья не позволяли каким-либо низким и злым субъектам манипулировать этим фактом", – заявил Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, до сих пор нет доказательств, которые подтвердили бы релевантность этих санкций, не говоря о каких-либо условиях и реальных основаниях для введения санкций.
"В то же время мы считаем, что несколько судей в Грузии подвергаются санкциям без каких-либо оснований, это поощряет низкую кампанию против суда, к которой прибегают представители неправительственного сектора, "Нацдвижения" и его различных ответвлений", – отметил Мдинарадзе.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Мдинарадзе напомнил о скандале, связанном с судьей Тбилисского городского суда Лашей Чхиквадзе, который в мае 2022 года вынес обвинительный приговор Нике Гварамия. Представитель бывшей власти, а при нынешней власти медиаменеджер Ника Гварамия получил 3,5 года за нанесение телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари.
По словам Мдинарадзе, в отношение Чхиквадзе практически были введены санкции в виде визового ограничения и ему, как судье, не дают возможность участвовать в различных мероприятиях.
"Соответственно, мы требуем снять санкции с этих судьей. Например, в случае с Лашей Чхиквадзе Страсбург (ЕСПЧ – ред.) подтвердил, что критика в его адрес была абсолютно необоснованной и, по сути, это был буллинг. Наверное, сегодня каждый, кто хотя бы косвенно выразил поддержку в какой-то форме, должен извиниться перед этим человеком и членами его семьи", – отметил Мдинарадзе.
Чхиквадзе сам заявил, что из-за этого буллинга его сыну даже понадобилась медицинская помощь, отметил Мдинарадзе.
"Все это поощряет все безосновательное, включая безосновательные санкции, особенно со стороны такой страны как США, которая является нашим главным стратегическим партнером, нашим другом", – заявил Мдинарадзе.
Как рассказал ранее Чхиквадзе, после оглашения приговора Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Кроме того, Бурк сообщил, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка.
Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в США через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. Что касается Гварамия, он вышел на свободу в июле 2023 года, после того, как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Вину Гварамия не признал. Он обратился в Европейский суд по правам человека, но получил отказ в рассмотрении дела. Власти Грузии заявили, что это доказательство непредвзятости судьи, но Гварамия решил продолжить борьбу – обратиться в Комитет по правам человека ООН.
Санкции США против грузинских судей
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ на то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.