https://sputnik-georgia.ru/20240331/korruptsiya-i-zarubezhnoe-vmeshatelstvo-v-rabotu-suda---zhestkiy-otvet-premera-gruzii-287108258.html

Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии

Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии

Sputnik Грузия

Таинственная поездка судей, скандальная аудиозапись и надписи на улицах Тбилиси 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T18:48+0400

2024-03-31T18:48+0400

2024-03-31T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал самые актуальные вопросы вокруг системы правосудия в стране – обвинения в коррупции и события после того, как оппоненты властей подняли тему введения веттинг-контроля судей.Часть оппозиции и неправительственных организаций утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям страны. Они настаивают на том, что независимость суда может обеспечить система веттинг-контроля. По их мнению, проверять добросовестность судей должны НПО и посольства стран-партнеров.Таинственная поездкаПроправительственный телеканал "Имеди" утверждает, что посольство одной из стран в Грузии забрало судей, сторонников введения веттинг-контроля, в Европу. Кто эти судьи и какова цель поездки, этой информацией, как заявил телеканал, он пока не располагает. Никакой информации по этому вопросу нет у премьера Грузии. Так он сказал журналистам. При этом он заявил о неприемлемости использования определенных привилегий для вмешательства в независимость суда.Премьер напомнил о скандале вокруг судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который в мае 2022 года вынес обвинительный приговор Нике Гварамия. Представитель бывшей власти, а при нынешней власти медиаменеджер Ника Гварамия получил 3,5 года за нанесение телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари.Как рассказал ранее Чхиквадзе, после оглашения приговора Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Кроме того, Бурк сообщил, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия."Из этого конкретного факта видно, что с точки зрения некоторых, определенные привилегии, в том числе визиты рассматриваются как инструмент вмешательства в судебную систему, что является очень плохой практикой, и, естественно, эта практика должна быть пресечена", – сказал Кобахидзе. ЕСПЧ отказал в рассмотрении иска Гварамия – реакция в Грузии>>Что касается Гварамия, он вышел на свободу в июле 2023 года, после того, как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Вину Гварамия не признал. Он обратился в Европейский суд по правам человека, но получил отказ в рассмотрении дела. Власти Грузии заявили, что это доказательство непредвзятости судьи, но Гварамия решил продолжить борьбу – обратиться в Комитете по правам человека ООН.Трафарет против "клана"Минувшей ночью на стенах разных зданий в центре Тбилиси появились сделанные по трафарету надписи "Справедливость в розыске", "Где найти справедливость?", "Суд, оживи", "У Грузии нет будущего с таким судом", "У нас самые богатые судьи не разумом, а имуществом" и другие."Что касается надписей, это кампания советского стиля, которую проводят агенты иностранного влияния в Грузии, что очень печально. Вы помните, что годы происходила стигматизация судебной системы, судей. Вы помните, что с этой целью придумали термин "клан", – сказал премьер Грузии журналистам. И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС>>Он подчеркнул, что судебную систему критикуют представители бывшей власти, в условиях которой суд был одним из главных инструментов расправы над людьми."Естественно, общество должно противостоять всему этому. Должно противостоять правдой. Правда в том, что после 2012 года обстановка в судебной системе радикально изменилась. Когда суд был в руках именно этих агентов иностранного влияния, этот институт использовался как один из главных инструментов мучения людей", – сказал Кобахидзе.Скандальная аудиозаписьИздание "Нетгазети" распространило аудиозапись выступления заместителя председателя Верховного суда Грузии, председателя коллегии по уголовным делам Шалвы Тадумадзе на заседании пленума.На записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Тадумадзе, говорит о нецелесообразности введения веттинг-контроля судей и о том, что коррумпированных людей нужно искать за пределами суда. Он задал собравшимся вопрос, неужели кто-то верит в то, что Госдепартамент США не нашел в Грузии больше четырех коррумпированных людей. Предположительно, он имел в виду трех судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судью Валериана Церцвадзе, против которых в апреле 2023 года США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".Нападки или дружеский упрек – чего хотя власти Грузии от США?>>Как отметил Тадумадзе, МИД Грузии знал, что Госдеп работает над этим вопросом, но не приложил достаточно усилий в интересах судебной системы страны. "Там, где власти работают, они добиваются результата", – сказал он. При этом Тадумадзе подчеркнул, что собравшимся известны "более коррумпированные люди, которые были более выдающимися на международном уровне". Критику в адрес властей со стороны Тадумадзе премьер-министр комментировать не стал. Он лишь сказал, что против судебной системы Грузии запущена целая кампания. По его словам, кампанию против суда ведут те, чьи источники финансирования неизвестны. "Главным источником коррупции является туманность, непрозрачность, и жаль, что люди, которые проводят кампанию советского стиля, совершенно непрозрачны в своей деятельности. Никто не знает, к примеру, кто финансирует деятельность этих организаций, какой цели служит их финансирование и так далее", – заявил Кобахидзе.Что касается попавших под санкции США грузинских судей, американцы так и не предоставили грузинской стороне доказательств своих обвинений, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, европа, ника гварамия, ираклий кобахидзе, шалва тадумадзе, тбилисский городской суд, еспч