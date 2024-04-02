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"Ингури ГЭС" временно остановила работу
"Ингури ГЭС" временно остановила работу
Sputnik Грузия
Специалисты должны проверить деривационный тоннель "Ингури ГЭС" 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T13:54+0400
2024-04-02T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии "Ингури ГЭС" остановила работу со 2 апреля на несколько дней, предположительно, до 10 апреля, говорится в сообщении компании. Причиной остановки ГЭС называется проверка деривационного тоннеля (гидротехнический тоннель для подвода воды к турбинам ГЭС или для сбрасывания воды от турбин) и, при необходимости, его очистка. После осмотра и изучения тоннеля "Ингури ГЭС" продолжит работу в обычном режиме. На обеспечении электроэнергией населения остановка ГЭС не скажется, утверждают в компании. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер>>Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на объеме вырабатываемой ГЭС электроэнергии. В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%. Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро, 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития. Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ингури гэс
грузия, новости, экономика, ингури гэс
"Ингури ГЭС" временно остановила работу
13:54 02.04.2024 (обновлено: 14:07 02.04.2024)
Специалисты должны проверить деривационный тоннель "Ингури ГЭС"
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии "Ингури ГЭС" остановила работу со 2 апреля на несколько дней, предположительно, до 10 апреля, говорится в сообщении компании.
Причиной остановки ГЭС называется проверка деривационного тоннеля (гидротехнический тоннель для подвода воды к турбинам ГЭС или для сбрасывания воды от турбин) и, при необходимости, его очистка.
"Освобождение деривационного тоннеля и его детальное изучение необходимо в рамках финальной фазы четвертого этапа, чтобы точно определить необходимые работы", – говорится в сообщении.
После осмотра и изучения тоннеля "Ингури ГЭС" продолжит работу в обычном режиме.
На обеспечении электроэнергией населения остановка ГЭС не скажется, утверждают в компании.
Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на объеме вырабатываемой ГЭС электроэнергии. В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%.
Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро, 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.
Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.