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Омбудсмен Грузии осудил законопроект об отмене гендерных квот для женщин

Омбудсмен Грузии осудил законопроект об отмене гендерных квот для женщин

Sputnik Грузия

В Грузии решили отменить гендерные квоты при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T12:29+0400

2024-04-02T12:29+0400

2024-04-02T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани отрицательно оценил инициированный в парламенте Грузии оппозиционной партией "Гирчи" законопроект, целью которого является отмена гендерных квот при формировании избирательных списков путем внесения изменений в "Избирательный кодекс Грузии". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала законопроект. По мнению омбудсмена, присутствие женщин в парламенте необходимо для демократического развития страны. Как отметил Иоселиани, эти изменения требуют особого внимания на фоне того, что в 2022 году парламент Грузии поддержал продление гендерных квот до 2032 года и тем самым четко подчеркнул важность участия женщин в политической жизни и принятия необходимых мер для расширения их участия."Грузинская мечта" поддержала "Гирчи" в борьбе за отмену гендерных квот перед выборами>>Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван иоселиани, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи", парламент грузии