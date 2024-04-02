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Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы
Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы
Sputnik Грузия
В Грузии планируют отменить гендерные квоты при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T17:08+0400
2024-04-02T17:08+0400
2024-04-02T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Законодательная инициатива оппозиционной партии "Гирчи" относительно отмены гендерной квоты в избирательных списках вызвала острые дебаты в парламенте Грузии – против выступили женщины-оппозиционеры, обвинив коллег в сговоре с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта" поддержала законопроект. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент рассматривает законодательную инициативу в ускоренном порядке. Вопрос во вторник был вынесен на заседание комитета по правам человека. С особой критикой в адрес поправок выступили женщины-оппозиционеры. Инициатива выгодна правящей партии, уверена депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили. Законопроект отвечает интересам "Грузинской мечты", а партия "Гирчи" очень целенаправленно и совершенно осознанно помогает им в этой очень плохой игре, считает депутат.Крайне неприемлемо разделять людей на женщин и мужчин и говорить, что женщины и мужчины неравны, заявил в ответ депутат от "Гирчи" Сандро Раквиашвили. При этом оппозиционер не стал отрицать, что вопрос отмены гендерных квот также был в интересах "Грузинской мечты". На заседании бюро в понедельник стало известно, что большинство поддержит законодательную инициативу "Гирчи", а "Гирчи", в свою очередь, в процессе избрания председателя ЦИК будет ориентирована на добросовестность и профессионализм кандидатов и не станет руководствоваться личными интересами. Омбудсмен Грузии осудил законопроект об отмене гендерных квот для женщин>>По информации Раквиашвили, данный вопрос был рассмотрен с исполнительным секретарем "Грузинской мечты", лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе. Между тем депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури считает, что "Грузинская мечта" вновь пытается достичь своей цели чужими руками. Реакция представителей оппозиционных партий удивила председателя парламента Шалву Папуашвили. По словам главы грузинского законодательного органа, никто не запрещает партиям вводить какие-либо квоты внутри партий. Если другие партии не надеются на себя и хотят, чтобы их заставили должным образом представлять женщин, то это, по словам Папуашвили, их проблема, они должны поговорить об этом со своими избирателями. Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно) женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, анна нацвлишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи"
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, анна нацвлишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи"
Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы
17:08 02.04.2024 (обновлено: 17:32 02.04.2024)
В Грузии планируют отменить гендерные квоты при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Законодательная инициатива оппозиционной партии "Гирчи" относительно отмены гендерной квоты в избирательных списках вызвала острые дебаты в парламенте Грузии – против выступили женщины-оппозиционеры, обвинив коллег в сговоре с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта" поддержала законопроект.
Парламент рассматривает законодательную инициативу в ускоренном порядке. Вопрос во вторник был вынесен на заседание комитета по правам человека.
С особой критикой в адрес поправок выступили женщины-оппозиционеры. Инициатива выгодна правящей партии, уверена депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.
"Всем нам ясно, что на самом деле цель в том, чтобы освободить места в списке для местных феодалов, которые иначе не помещаются в список "Мечты", – заявила Нацвлишвили.
Законопроект отвечает интересам "Грузинской мечты", а партия "Гирчи" очень целенаправленно и совершенно осознанно помогает им в этой очень плохой игре, считает депутат.
Крайне неприемлемо разделять людей на женщин и мужчин и говорить, что женщины и мужчины неравны, заявил в ответ депутат от "Гирчи" Сандро Раквиашвили.
"Если мы говорим, что женщины по праву равны, результат будет заслуженным и его нужно принять таким, какой он есть", – отметил Раквиашвили.
При этом оппозиционер не стал отрицать, что вопрос отмены гендерных квот также был в интересах "Грузинской мечты".
"В конце концов, мы договорились. Это лучший пример коалиции, и если мы примем закон, то это станет примером того, как делается политика", – заявил Раквиашвили.
На заседании бюро в понедельник стало известно, что большинство поддержит законодательную инициативу "Гирчи", а "Гирчи", в свою очередь, в процессе избрания председателя ЦИК будет ориентирована на добросовестность и профессионализм кандидатов и не станет руководствоваться личными интересами.
По информации Раквиашвили, данный вопрос был рассмотрен с исполнительным секретарем "Грузинской мечты", лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.
Между тем депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури считает, что "Грузинская мечта" вновь пытается достичь своей цели чужими руками.
"Сегодня "Мечта" разрушает даже собственные достижения ради продления власти. Здесь дело даже не в том, согласен или не согласен кто-то с принципом гендерного равенства... За каждым из этих решений "Мечты" на самом деле стоит желание украсть выборы", – заявила Бучукури.
Реакция представителей оппозиционных партий удивила председателя парламента Шалву Папуашвили. По словам главы грузинского законодательного органа, никто не запрещает партиям вводить какие-либо квоты внутри партий.
"Сейчас, когда оппозиция протестует против этого вопроса, пусть выйдут и ответят, как будут составлены их списки. Будет у них какая-то квота или нет? Отношение такое, что если "Грузинская мечта" не вынудит оппозицию, то они не собираются обеспечивать надлежащее участие женщин в своих собственных партиях", – заявил Папуашвили.
Если другие партии не надеются на себя и хотят, чтобы их заставили должным образом представлять женщин, то это, по словам Папуашвили, их проблема, они должны поговорить об этом со своими избирателями.
"Что касается нашего подхода, то в этом плане определяющим для нас является не закон, а отношение к этому вопросу, чтобы было надлежащее представительство опытных людей на всех уровнях, и для нас не имеет решающего значения, это будет женщина или мужчина. Это подтверждает наша парламентская команда", – отметил Папуашвили.
Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно) женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.