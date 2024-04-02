https://sputnik-georgia.ru/20240402/otmena-gendernykh-kvot-pered-vyborami-v-gruzii--kritika-i-argumenty-v-polzu-initsiativy-287135393.html

Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы

Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы

Sputnik Грузия

В Грузии планируют отменить гендерные квоты при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T17:08+0400

2024-04-02T17:08+0400

2024-04-02T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Законодательная инициатива оппозиционной партии "Гирчи" относительно отмены гендерной квоты в избирательных списках вызвала острые дебаты в парламенте Грузии – против выступили женщины-оппозиционеры, обвинив коллег в сговоре с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта" поддержала законопроект. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент рассматривает законодательную инициативу в ускоренном порядке. Вопрос во вторник был вынесен на заседание комитета по правам человека. С особой критикой в адрес поправок выступили женщины-оппозиционеры. Инициатива выгодна правящей партии, уверена депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили. Законопроект отвечает интересам "Грузинской мечты", а партия "Гирчи" очень целенаправленно и совершенно осознанно помогает им в этой очень плохой игре, считает депутат.Крайне неприемлемо разделять людей на женщин и мужчин и говорить, что женщины и мужчины неравны, заявил в ответ депутат от "Гирчи" Сандро Раквиашвили. При этом оппозиционер не стал отрицать, что вопрос отмены гендерных квот также был в интересах "Грузинской мечты". На заседании бюро в понедельник стало известно, что большинство поддержит законодательную инициативу "Гирчи", а "Гирчи", в свою очередь, в процессе избрания председателя ЦИК будет ориентирована на добросовестность и профессионализм кандидатов и не станет руководствоваться личными интересами. Омбудсмен Грузии осудил законопроект об отмене гендерных квот для женщин>>По информации Раквиашвили, данный вопрос был рассмотрен с исполнительным секретарем "Грузинской мечты", лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе. Между тем депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури считает, что "Грузинская мечта" вновь пытается достичь своей цели чужими руками. Реакция представителей оппозиционных партий удивила председателя парламента Шалву Папуашвили. По словам главы грузинского законодательного органа, никто не запрещает партиям вводить какие-либо квоты внутри партий. Если другие партии не надеются на себя и хотят, чтобы их заставили должным образом представлять женщин, то это, по словам Папуашвили, их проблема, они должны поговорить об этом со своими избирателями. Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно) женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, анна нацвлишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, партия "гирчи"