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Почему глава профсоюзов Грузии против отмены квот для женщин в избирательных списках?
Почему глава профсоюзов Грузии против отмены квот для женщин в избирательных списках?
Sputnik Грузия
Общество пока еще не готово без соответствующего закона справиться с вызовами, перед которыми стоят женщины в Грузии, считает профсоюзный лидер 02.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-02T23:22+0400
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2024-04-02T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Инициированный в парламенте Грузии законопроект, который подразумевает отмену гендерных квот, уменьшит участие женщин в решении важных для страны вопросов и ослабит их позиции, заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот в партийных избирательных списках, согласно которым каждым четвертым кандидатом в депутаты должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта" поддержала законопроект. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Инициированный в парламенте Грузии законопроект, который подразумевает отмену гендерных квот, еще больше ослабит позиции женщин и их вовлечение в процесс решения важных для страны вопросов", – заявил Петриашвили журналистам. По его словам, через какое-то время, возможно, и не понадобится закон, но на этом этапе общество не готово к тому, чтобы без регуляций справиться с существующими вызовами. По его словам, женщины в современной Грузии представляют собой более половины населения, при этом женщин на принимающих решения позициях все еще мало. "Гендерный разрыв в заработной плате составляет 32%. У матерей есть опасения, что их дочерям в жизни придется справляться с большими вызовами, чем сыновьям. Это тот небольшой перечень, который, возможно, приведет нас к более масштабным проблемам, например, к росту селекционной рождаемости, фемициду и так далее", – сказал Петриашвили. С особой критикой в адрес поправок выступили женщины-оппозиционеры. Инициатива выгодна правящей партии, уверена депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили. Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы >>Инициаторы законопроекта считают, что крайне неприемлемо разделять людей на женщин и мужчин и говорить, что женщины и мужчины неравны. Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно) женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий петриашвили, парламент грузии, объединение профсоюзов грузии
грузия, новости, политика, ираклий петриашвили, парламент грузии, объединение профсоюзов грузии
Почему глава профсоюзов Грузии против отмены квот для женщин в избирательных списках?
23:22 02.04.2024 (обновлено: 23:51 02.04.2024)
Общество пока еще не готово без соответствующего закона справиться с вызовами, перед которыми стоят женщины в Грузии, считает профсоюзный лидер
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Инициированный в парламенте Грузии законопроект, который подразумевает отмену гендерных квот, уменьшит участие женщин в решении важных для страны вопросов и ослабит их позиции, заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.
Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот в партийных избирательных списках, согласно которым каждым четвертым кандидатом в депутаты должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта" поддержала законопроект.
"Инициированный в парламенте Грузии законопроект, который подразумевает отмену гендерных квот, еще больше ослабит позиции женщин и их вовлечение в процесс решения важных для страны вопросов", – заявил Петриашвили журналистам.
По его словам, через какое-то время, возможно, и не понадобится закон, но на этом этапе общество не готово к тому, чтобы без регуляций справиться с существующими вызовами.
"В сегодняшней реальности мы должны понять, что общество пока еще не готово без соответствующего закона справиться с вызовами, перед которыми стоят женщины в Грузии, и есть не одна такая проблема, к сожалению", – сказал Петриашвили.
По его словам, женщины в современной Грузии представляют собой более половины населения, при этом женщин на принимающих решения позициях все еще мало.
"Гендерный разрыв в заработной плате составляет 32%. У матерей есть опасения, что их дочерям в жизни придется справляться с большими вызовами, чем сыновьям. Это тот небольшой перечень, который, возможно, приведет нас к более масштабным проблемам, например, к росту селекционной рождаемости, фемициду и так далее", – сказал Петриашвили.
С особой критикой в адрес поправок выступили женщины-оппозиционеры. Инициатива выгодна правящей партии, уверена депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.
Инициаторы законопроекта считают, что крайне неприемлемо разделять людей на женщин и мужчин и говорить, что женщины и мужчины неравны.
Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно) женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.