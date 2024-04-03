https://sputnik-georgia.ru/20240403/izmeneniya-v-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-prinyaty-v-pervom-chtenii-287149011.html

Изменения в Избирательный кодекс Грузии приняты в первом чтении

Изменения в Избирательный кодекс Грузии приняты в первом чтении

Sputnik Грузия

Для вступления в силу поправки должны быть приняты в трех чтениях и после подписаны президентом Грузии 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс, предполагающие изменение правил выборов депутатов в органы местной власти и формирования партийных списков. По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур. Кроме того, согласно тому же проекту, партия получит право при формировании партийного списка определить делегатом избирателей, зарегистрированных в избирательным округе или округах кандидата в депутаты. В партийных списках такие кандидаты будут указаны, в каком округе они являются делегатами избирателей. А вот 82 голосами за и 15-ю против также в первом чтении были утверждены поправки в Избирательный кодекс Грузии, инициированные оппозиционной политической группой "Гирчи". Поправки предполагают отмену гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. За несколько месяцев до выборов Деканоидзе и Кордзая перейдут в "Нацдвижение" - СМИ >>>Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Для вступления в силу поправки должны быть приняты в трех чтениях и после подписаны президентом Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, парламент грузии, местные выборы