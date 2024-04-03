https://sputnik-georgia.ru/20240403/sezon-virusov-v-gruzii-zatyanulsya--gruzinskiy-vrach-razyasnil-prichinu-287152992.html

Сезон вирусов в Грузии затянулся – грузинский врач разъяснил причину

Сезон вирусов в Грузии затянулся – грузинский врач разъяснил причину

Sputnik Грузия

Также в стране увеличились случаи коклюша и по-прежнему фиксируются заболевания коронавирусом, заметил медик 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T20:10+0400

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вирус

иване чхаидзе

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грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Циркуляция сезонных вирусов в Грузии затянулась, однако пик пройден, заявил медицинский директор тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, грипп остается одним из ведущих вирусов в Грузии. Медик отметил, что пик уже пройден, однако показатель инфицирования все равно остается высоким. При этом врач подчеркнул, что практически вдвое сократилось количество тяжелых случаев. Это обусловлено тем, что, по сравнению с предыдущим периодом, показатель инфицирования, который составлял 35%, значительно сократился. Грозит ли Грузии эпидемия кори? >>>Картина, существующая в стране, указывает на то, что обращаемость пациентов к врачам с острыми респираторными заболеваниями остается высокой, однако количество тяжелых случаев вируса гриппа в клиниках снижено. Чхаидзе разъяснил, что у всех трех вирусов, чаще всего встречающихся в Грузии, на сегодняшний день есть разное течение:Чхаидзе также сообщил, что увеличились случаи коклюша, и у пациентов кашель длится вплоть до двух месяцев. С апреля ожидается резкое снижение случаев гриппа и с мая до октября в стране больше не должны фиксироваться эти заболевания, отметил эксперт. Случаи коронавируса также фиксируются, но в небольших количествах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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вирус, иване чхаидзе, грузия, общество, новости, коронавирус в грузии, болезнь, грипп, грипп атакует грузию