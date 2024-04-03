https://sputnik-georgia.ru/20240403/sezon-virusov-v-gruzii-zatyanulsya--gruzinskiy-vrach-razyasnil-prichinu-287152992.html
Сезон вирусов в Грузии затянулся – грузинский врач разъяснил причину
Сезон вирусов в Грузии затянулся – грузинский врач разъяснил причину
Sputnik Грузия
Также в стране увеличились случаи коклюша и по-прежнему фиксируются заболевания коронавирусом, заметил медик 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T20:10+0400
2024-04-03T20:10+0400
2024-04-03T21:24+0400
вирус
иване чхаидзе
грузия
общество
новости
коронавирус в грузии
болезнь
грипп
грипп атакует грузию
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Циркуляция сезонных вирусов в Грузии затянулась, однако пик пройден, заявил медицинский директор тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, грипп остается одним из ведущих вирусов в Грузии. Медик отметил, что пик уже пройден, однако показатель инфицирования все равно остается высоким. При этом врач подчеркнул, что практически вдвое сократилось количество тяжелых случаев. Это обусловлено тем, что, по сравнению с предыдущим периодом, показатель инфицирования, который составлял 35%, значительно сократился. Грозит ли Грузии эпидемия кори? >>>Картина, существующая в стране, указывает на то, что обращаемость пациентов к врачам с острыми респираторными заболеваниями остается высокой, однако количество тяжелых случаев вируса гриппа в клиниках снижено. Чхаидзе разъяснил, что у всех трех вирусов, чаще всего встречающихся в Грузии, на сегодняшний день есть разное течение:Чхаидзе также сообщил, что увеличились случаи коклюша, и у пациентов кашель длится вплоть до двух месяцев. С апреля ожидается резкое снижение случаев гриппа и с мая до октября в стране больше не должны фиксироваться эти заболевания, отметил эксперт. Случаи коронавируса также фиксируются, но в небольших количествах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вирус, иване чхаидзе, грузия, общество, новости, коронавирус в грузии, болезнь, грипп, грипп атакует грузию
вирус, иване чхаидзе, грузия, общество, новости, коронавирус в грузии, болезнь, грипп, грипп атакует грузию
Сезон вирусов в Грузии затянулся – грузинский врач разъяснил причину
20:10 03.04.2024 (обновлено: 21:24 03.04.2024)
Также в стране увеличились случаи коклюша и по-прежнему фиксируются заболевания коронавирусом, заметил медик
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Циркуляция сезонных вирусов в Грузии затянулась, однако пик пройден, заявил медицинский директор тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По его словам, грипп остается одним из ведущих вирусов в Грузии.
"Сезонные вирусы затянулись, снижения нет. Тем, кто ждал, что весной случаи гриппа и заболеваний, похожих на грипп, сократятся, скажу, что, к сожалению, таких снижений нет", – сказал Чхаидзе в медиацентре "Мтавари".
Медик отметил, что пик уже пройден, однако показатель инфицирования все равно остается высоким.
При этом врач подчеркнул, что практически вдвое сократилось количество тяжелых случаев. Это обусловлено тем, что, по сравнению с предыдущим периодом, показатель инфицирования, который составлял 35%, значительно сократился.
Картина, существующая в стране, указывает на то, что обращаемость пациентов к врачам с острыми респираторными заболеваниями остается высокой, однако количество тяжелых случаев вируса гриппа в клиниках снижено.
Чхаидзе разъяснил, что у всех трех вирусов, чаще всего встречающихся в Грузии, на сегодняшний день есть разное течение:
Вирус гриппа отличается высокой температурой, сильной головной, мышечной, суставной болью, общей слабостью и кашлем.
Респираторно-синцитиальный вирус сопровождается кашлем, но без высокой температуры и головной, мышечной и суставной боли. Среди взрослых он может вызвать воспаление легких, а среди детей до 2 лет бронхиолит, что может стать причиной госпитализации.
Что касается риновируса, то он, по сравнению с предыдущими двумя вирусами, протекает сравнительно легче. По словам Чхаидзе, это типичная простуда с низкой температурой и небольшой болью в горле.
Чхаидзе также сообщил, что увеличились случаи коклюша, и у пациентов кашель длится вплоть до двух месяцев.
С апреля ожидается резкое снижение случаев гриппа и с мая до октября в стране больше не должны фиксироваться эти заболевания, отметил эксперт. Случаи коронавируса также фиксируются, но в небольших количествах.