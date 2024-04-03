https://sputnik-georgia.ru/20240403/spornye-popravki-ob-otmene-gendernykh-kvot--parlament-gruzii-gotovitsya-k-golosovaniyu-287142720.html
Спорные поправки об отмене гендерных квот – парламент Грузии готовится к голосованию
Спорные поправки об отмене гендерных квот – парламент Грузии готовится к голосованию
Sputnik Грузия
Отмена гендерных квот – шаг к равноправию, считают в партии, инициировавшей поправки в Избирательный кодекс Грузии 03.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-03T11:51+0400
2024-04-03T11:51+0400
2024-04-03T12:01+0400
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анри оханашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
тамар кордзая
партия "гирчи"
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Законопроект, инициированный в парламенте Грузии оппозиционной партией "Гирчи" относительно отмены гендерной квоты в избирательных списках, остается предметом споров – часть оппозиции, особенно женщины-депутаты, против внесения поправок в Избирательный кодекс, за которые члены парламента намерены проголосовать в среду в первом чтении.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала законопроект. Между тем у инициаторов законопроекта есть аргументы в пользу поправок. Так, по словам депутата от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили, идеологически женщины и мужчины равноправны, и нельзя устанавливать искусственные привилегии. Как отметил депутат от "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, правящая партия сделает все, чтобы разрушить существующие стереотипы. Это уже вторая попытка "Гирчи" отменить квоты для женщин в партийных списках, которые составляются к парламентским выборам. Партия в 2020 году обращалась в Конституционный суд Грузии, но иск "Гирчи" в сентябре 2020 года не был удовлетворен. Отмена гендерных квот перед выборами в Грузии – критика и аргументы в пользу инициативы>>Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тамар кордзая, партия "гирчи", парламент грузии
политика, грузия, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тамар кордзая, партия "гирчи", парламент грузии
Спорные поправки об отмене гендерных квот – парламент Грузии готовится к голосованию
11:51 03.04.2024 (обновлено: 12:01 03.04.2024)
Отмена гендерных квот – шаг к равноправию, считают в партии, инициировавшей поправки в Избирательный кодекс Грузии
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Законопроект, инициированный в парламенте Грузии оппозиционной партией "Гирчи" относительно отмены гендерной квоты в избирательных списках, остается предметом споров – часть оппозиции, особенно женщины-депутаты, против внесения поправок в Избирательный кодекс, за которые члены парламента намерены проголосовать в среду в первом чтении.
Партия "Гирчи" за семь месяцев до парламентских выборов представила парламенту Грузии проект законодательных поправок об отмене гендерных квот при формировании избирательных списков, согласно которым каждой четвертой в списке должна быть женщина. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержала законопроект.
"Они упраздняют квоты и то достижение, которое имели женщины-члены политической партии "Грузинская мечта" для каждой женщины Грузии. Лично я не поддержу эту инициативу и сделаю все возможное, чтобы данная инициатива не смогла получить соответствующей поддержки", – заявила оппозиционный депутат Тамар Кордзая.
Между тем у инициаторов законопроекта есть аргументы в пользу поправок. Так, по словам депутата от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили, идеологически женщины и мужчины равноправны, и нельзя устанавливать искусственные привилегии.
"Поэтому если привилегии, в данном случае в виде квот, будут упразднены, то это будет шаг, сделанный к равноправию", – заявил Раквиашвили.
Как отметил депутат от "Грузинской мечты" Анри Оханашвили, правящая партия сделает все, чтобы разрушить существующие стереотипы.
"Мы смогли внести вопрос квот (Избирательный кодекс – ред.), но мы всегда подчеркивали, что это временный механизм, и это своим решением подтвердил Конституционный суд, что подобная регуляция является дискриминационной. Однако ее временность оправдывает существование подобной регуляции", – заявил Оханашвили.
Это уже вторая попытка "Гирчи" отменить квоты для женщин в партийных списках, которые составляются к парламентским выборам. Партия в 2020 году обращалась в Конституционный суд Грузии, но иск "Гирчи" в сентябре 2020 года не был удовлетворен.
Согласно действующему законодательству, для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем (до 2028 года), в каждой четверке кандидатов партийного списка должна быть хотя бы одна женщина. А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих (до 2032 года включительно), женщина должна быть в каждой тройке кандидатов.