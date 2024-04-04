https://sputnik-georgia.ru/20240404/budut-li-v-gruzii-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-k-chemu-gotovitsya-oppozitsiya-287171025.html

Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция

Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция

Sputnik Грузия

В марте 2023 года из-за массовых акций протеста в Тбилиси власти Грузии решили отказаться от принятия закона об "иноагентах" 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T13:39+0400

2024-04-04T13:39+0400

2024-04-04T14:12+0400

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георгий гахария

келли дегнан

"сила народа"

шалва папуашвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Никаких акций протеста из-за инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии не должно быть, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Представители оппозиционных партий резко отреагировали на решение большинства вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", в один голос заявляя, что это противоречит европейским устремлениям страны. При этом оппозиционер отметил, что партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" намерена представить парламенту альтернативный законопроект. Дело в том, что власти хотят прилепить ярлык агента поименно, и делают это ради своего выживания, считает оппозиционер. Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования.По словам Папуашвили, оппозиция ведет кампанию, вычитанную из пропагандистского, дезинформационного пособия, когда криками и эмоциями пытаются заглушить здравый смысл. На этот раз эмоциями и криками подавить здравый смысл не удастся, уверен Папуашвили. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">> Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, келли дегнан, "сила народа", шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах