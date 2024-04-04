https://sputnik-georgia.ru/20240404/budut-li-v-gruzii-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-k-chemu-gotovitsya-oppozitsiya-287171025.html
Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция
Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция
Sputnik Грузия
В марте 2023 года из-за массовых акций протеста в Тбилиси власти Грузии решили отказаться от принятия закона об "иноагентах" 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T13:39+0400
2024-04-04T13:39+0400
2024-04-04T14:12+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
келли дегнан
"сила народа"
шалва папуашвили
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Никаких акций протеста из-за инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии не должно быть, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Представители оппозиционных партий резко отреагировали на решение большинства вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", в один голос заявляя, что это противоречит европейским устремлениям страны. При этом оппозиционер отметил, что партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" намерена представить парламенту альтернативный законопроект. Дело в том, что власти хотят прилепить ярлык агента поименно, и делают это ради своего выживания, считает оппозиционер. Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования.По словам Папуашвили, оппозиция ведет кампанию, вычитанную из пропагандистского, дезинформационного пособия, когда криками и эмоциями пытаются заглушить здравый смысл. На этот раз эмоциями и криками подавить здравый смысл не удастся, уверен Папуашвили. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">> Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, келли дегнан, "сила народа", шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, георгий гахария, келли дегнан, "сила народа", шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция
13:39 04.04.2024 (обновлено: 14:12 04.04.2024)
В марте 2023 года из-за массовых акций протеста в Тбилиси власти Грузии решили отказаться от принятия закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Никаких акций протеста из-за инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии не должно быть, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
"Нет, никаких акций не будет и не должно быть. Через шесть месяцев выборы, и тот заряд, который накопится сейчас, мы должны реализовать любую глупость, совершенную "Грузинской мечтой" в октябре, у избирательной урны", – заявил Мегрелишвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Представители оппозиционных партий резко отреагировали на решение большинства вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", в один голос заявляя, что это противоречит европейским устремлениям страны.
"Прозрачность – это самый важный стандарт, и этот стандарт должен касаться каждого: и НПО, и политической партии, и в первую очередь самой власти", – заявил на брифинге депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили.
При этом оппозиционер отметил, что партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" намерена представить парламенту альтернативный законопроект.
"Мы не испытываем дискомфорта по поводу прозрачности. Если у кого-то и есть проблемы с прозрачностью и им дискомфорт создает подотчетность, так это власти", – заявил Лилуашвили.
Дело в том, что власти хотят прилепить ярлык агента поименно, и делают это ради своего выживания, считает оппозиционер.
"Все институты находятся в их руках, и у них уже есть вся информация, по сути. Если кто-то нарушает закон, ставит под риск безопасность страны, пусть они действуют, разоблачают и наказывают", – отметил Лилуашвили.
Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования.
"Единственный сектор – это НПО, который до сих пор находится в тени, и мы увидели, что в этой тени много денег тратилось против интересов нашей страны, они уходили в партийную копилку, тратились на радикальные группы, и они хотят по-прежнему остаться в этой тени", – заявил глава парламента Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, оппозиция ведет кампанию, вычитанную из пропагандистского, дезинформационного пособия, когда криками и эмоциями пытаются заглушить здравый смысл.
"В прошлом году им это частично удалось... Они сыграли на эмоциях и даже не дали прочитать тот закон, чтобы люди знали, о чем была речь, и своими же руками заставили часть населения отказаться от права иметь информацию о действиях тех, кто влияет на их жизнь", – заявил Папуашвили.
На этот раз эмоциями и криками подавить здравый смысл не удастся, уверен Папуашвили.
Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.
История провала инициативы
Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.
Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.
В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.
Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.
В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.