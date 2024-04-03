https://sputnik-georgia.ru/20240403/vremya-evropeizatsii-npo-i-ikh-donorov--premer-o-vozvraschenii-k-zakonu-ob-inoagentakh-287150969.html

Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах"

Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Когда ты прав, у тебя нет необходимости скрывать источники финансирования, заявил Ираклий Кобахидзе 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T18:39+0400

2024-04-03T18:39+0400

2024-04-03T18:39+0400

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"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Грузии уже внедрило европейские стандарты прозрачности, теперь время неправительственных организаций и их доноров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с повторным инициированием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство Грузии 3 апреля приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Заявление озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По его словам, на должности премьер-министра одно из его первых решений было связано с полной прозрачностью деятельности правительства Грузии. Доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии – Папуашвили >>>"Мы предприняли принципиальный шаг и с первого дня незамедлительно публикуем все решения правительства. Также я попросил всех министров и правительственные организации не оставлять без ответа ни одно требование о выдаче публичной информации. Полностью прозрачна информация о доходах и расходах госбюджета. И неудивительно, что Грузия заняла первое место среди стран в "Индексе открытости бюджета" , - отметил Кобахидзе.По его словам, когда ты прав, у тебя нет необходимости скрывать источники финансирования. По его мнению, вновь инициированный закон защитит доноров от ряда неудобных ситуаций. "Я уверен, что новый закон эффективно защитит доноров от ряда неудобных ситуаций, когда со стороны финансируемых ими неправительственных организаций и соответствующих СМИ идет разжигание радикализации и поляризации в Грузиии, поддержка революционных процессов, фальсификация параллельных подсчетов, пропаганда войны, распространение псевдолиберальной идеологии, осуществляются действия, направленные против национальной и религиозной идентичности, и попытки ослабления госинститутов за счет дезинформации", - сказал Кобахидзе.По его словам, неправительственные организации теряют доверие в обществе из-за своих действий. По его словам, протестуют против принятия закона лишь те, кто был против получения Грузией статуса кандидата в ЕС. "Неевропейские силы, которые в течение этого периода лоббировали неполучение Грузией статуса кандидата, пытаются навязать нам оруэлловский абсурд, что война – это мир, строительство – это разрушение, продвижение вперед означает отступление, а непрозрачность – это Европа. Когда ты рассматриваешь Грузию как "скотный двор" и пытаешься продать ей ложь такого масштаба, не надо удивляться, что теряешь даже малое доверие, которое у тебя было до этого" - сказал Кобахидзе. История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, келли дегнан, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, законопроект об иноагентах