https://sputnik-georgia.ru/20240404/chto-my-edim-v-tbilisi-vnov-otravilis-shaurmoy-287169685.html
Что мы едим? В Тбилиси вновь отравились шаурмой
Что мы едим? В Тбилиси вновь отравились шаурмой
Sputnik Грузия
В шаурме была обнаружена сальмонелла, вызывающая острое инфекционное заболевание 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T11:54+0400
2024-04-04T11:54+0400
2024-04-04T12:07+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
национальное агентство продовольствия грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/04/287169468_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_430974d2c41ecb83e22d2b3aa8b214ab.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Объект питания в Тбилиси, где продавали шаурму, временно закрыт после того, как отравился один из посетителей, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Пациент съел шаурму в объекте питания "ОК", расположенном на проспекте Церетели, 22. Как сообщили в муниципальном Центре эпиднадзора и контроля, в шаурме была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая острое инфекционное заболевание.Что мы едим? Семь человек отравились шаурмой в Тбилиси>>Во время внепланового инспектирования объекта были выявлены критические несоответствия, из-за чего владельцев оштрафовали и приостановили производственный процесс. Специалисты взяли пробы продуктов для изготовления шаурмы: свинину (как жареную, так и замороженную), листья салата, окорок, а также саму шаурму. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В результате лабораторных исследований в шаурме и жареной свинине, предназначенной для шаурмы, обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонелла, а также Proteus spp (бактерии Протеуса), колиформы, аэробные микроорганизмы и плесневые грибы. Компанию "Мадли", владеющую заведением, обязали провести генеральную мойку и дезинфекцию, взять пробы с инвентарных поверхностей и проверить состояние здоровья обслуживающего персонала.В середине марта стало известно, что в шаурме, продаваемой в одной из точек Тбилиси, были обнаружены аэробные микроорганизмы, из-за чего отравились семь человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/04/287169468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a75d2c40833eae6f139442b618f134c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим? В Тбилиси вновь отравились шаурмой
11:54 04.04.2024 (обновлено: 12:07 04.04.2024)
В шаурме была обнаружена сальмонелла, вызывающая острое инфекционное заболевание
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Объект питания в Тбилиси, где продавали шаурму, временно закрыт после того, как отравился один из посетителей, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
Пациент съел шаурму в объекте питания "ОК", расположенном на проспекте Церетели, 22. Как сообщили в муниципальном Центре эпиднадзора и контроля, в шаурме была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая острое инфекционное заболевание.
Во время внепланового инспектирования объекта были выявлены критические несоответствия, из-за чего владельцев оштрафовали и приостановили производственный процесс.
Специалисты взяли пробы продуктов для изготовления шаурмы: свинину (как жареную, так и замороженную), листья салата, окорок, а также саму шаурму.
В результате лабораторных исследований в шаурме и жареной свинине, предназначенной для шаурмы, обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонелла, а также Proteus spp (бактерии Протеуса), колиформы, аэробные микроорганизмы и плесневые грибы.
Компанию "Мадли", владеющую заведением, обязали провести генеральную мойку и дезинфекцию, взять пробы с инвентарных поверхностей и проверить состояние здоровья обслуживающего персонала.
В середине марта стало известно, что в шаурме, продаваемой в одной из точек Тбилиси, были обнаружены аэробные микроорганизмы, из-за чего отравились семь человек.