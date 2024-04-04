https://sputnik-georgia.ru/20240404/chto-my-edim-v-tbilisi-vnov-otravilis-shaurmoy-287169685.html

Что мы едим? В Тбилиси вновь отравились шаурмой

Что мы едим? В Тбилиси вновь отравились шаурмой

Sputnik Грузия

В шаурме была обнаружена сальмонелла, вызывающая острое инфекционное заболевание 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Объект питания в Тбилиси, где продавали шаурму, временно закрыт после того, как отравился один из посетителей, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Пациент съел шаурму в объекте питания "ОК", расположенном на проспекте Церетели, 22. Как сообщили в муниципальном Центре эпиднадзора и контроля, в шаурме была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая острое инфекционное заболевание.Что мы едим? Семь человек отравились шаурмой в Тбилиси>>Во время внепланового инспектирования объекта были выявлены критические несоответствия, из-за чего владельцев оштрафовали и приостановили производственный процесс. Специалисты взяли пробы продуктов для изготовления шаурмы: свинину (как жареную, так и замороженную), листья салата, окорок, а также саму шаурму. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В результате лабораторных исследований в шаурме и жареной свинине, предназначенной для шаурмы, обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонелла, а также Proteus spp (бактерии Протеуса), колиформы, аэробные микроорганизмы и плесневые грибы. Компанию "Мадли", владеющую заведением, обязали провести генеральную мойку и дезинфекцию, взять пробы с инвентарных поверхностей и проверить состояние здоровья обслуживающего персонала.В середине марта стало известно, что в шаурме, продаваемой в одной из точек Тбилиси, были обнаружены аэробные микроорганизмы, из-за чего отравились семь человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальное агентство продовольствия грузии