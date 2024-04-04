https://sputnik-georgia.ru/20240404/ekonomicheskiy-rost-v-gruzii-sokhranitsya-na-vysokom-urovne--vitse-premer-287151844.html

Экономический рост в Грузии сохранится на высоком уровне – вице-премьер

Экономический рост в Грузии сохранится на высоком уровне – вице-премьер

Sputnik Грузия

Экономика Грузии продемонстрировала один из самых высоких темпов роста в Европе и регионе в целом, заявил Давиташвили 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T09:01+0400

2024-04-04T09:01+0400

2024-04-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Рост экономики Грузии останется на высоком уровне в 2024 году и в последующих годах, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте, выступая в формате "министерского часа". После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%. Давиташвили предоставил депутатам исчерпывающую информацию о текущих экономических тенденциях и статистические данные. Как он отметил, несмотря на значительные внешние вызовы и геополитическую напряженность, экономика Грузии сохранила стабильность и продемонстрировала один из самых высоких темпов экономического роста в Европе и регионе в целом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, с точки зрения экономического роста 2024 год начался со значительно позитивных и обнадеживающих тенденций. В частности, средний экономический рост в январе-феврале составил 7,7%, в том числе в феврале рост составил 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По информации вице-премьера, объем прямых иностранных инвестиций сохраняется на устойчивом уровне, и Грузия имеет один из самых высоких показателей среди стран региона и Европы по отношению к ВВП. Также министр затронул вопрос инфляции, отметив, что с апреля 2023 года она находится ниже целевого показателя, а среднегодовая инфляция в 2023 году составила 2,5%. При этом уровень инфляции за последние 10 месяцев составляет менее 1%. TBC Capital повысил прогноз роста экономики Грузии в 2024 году >>>По словам Давиташвили, в январе-марте текущего года, как и в 2023 году, в Грузии зафиксирован один из самых низких уровней инфляции в Европе и регионе. Что касается уровня безработицы, в 2023 году он снизился до исторического минимума. Также зафиксирован рекордный уровень занятости: число трудоустроенных лиц выросло на 51 тысячу и составило в 2023 году 1,3 миллиона. Согласно последним данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,7 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. За отчетный период число безработных снизилось на 0,9 тыс. человек (или 0,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года) и составило 248,6 тыс. человек. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,8 процентного пункта и составил 46%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, экономика, европа, грузия, новости, леван давиташвили