https://sputnik-georgia.ru/20240404/kak-eto-obyasnit---spiker-parlamenta-gruzii-o-prebyvanii-adeishvili-v-evrope-287170442.html
Как это объяснить?! – спикер парламента Грузии о пребывании Адеишвили в Европе
Как это объяснить?! – спикер парламента Грузии о пребывании Адеишвили в Европе
Sputnik Грузия
В Европе говорят, что хорошо знают о политическом ландшафте Грузии, но при этом не знают, что приглашают на мероприятия осужденного в Грузии преступника... 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T12:53+0400
2024-04-04T12:53+0400
2024-04-04T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили не может найти объяснения тому, что заочно осужденный на родине экс-министр юстиции, бывший прокурор Зураб Адеишвили, хладнокровно установивший систему пыток в стране, участвует в международных конференциях в Европе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Адеишвили 2 апреля был замечен в Гааге на международной конференции в составе делегации Украины, где он возглавляет департамент международно-правового сотрудничества управления генпрокурора. Ранее он был замечен на встречах в Брюсселе и Берлине. Прокуратура Грузии уже обратилась с запросом о его экстрадиции в компетентные органы Нидерландов, Германии и Бельгии. По словам председателя парламента, властям Грузии из европейских кабинетов говорят, что хорошо знают о политическом ландшафте страны и желаниях, при этом не знают, что приглашают на мероприятия осужденного в Грузии преступника Адеишвили. Как отметил глава законодательного органа, от Грузии хотят утверждения системы веттинг-контроля, предполагающего проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров, осуществлением которой на Украине занимается осужденный Адеишвили, а в Молдове ее внедряет его бывший заместитель Нона Цоцория. Адеишвили гуляет по Европе, но у кого-то претензии к властям Грузии - Мдинарадзе>>В то же время, как отметил спикер, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая за идею введения в Грузии системы веттинга, поддерживает не грузинский народ, а бывшего экс-министра юстиции. О веттинг-контроле в Грузии заговорили после того, как Еврокомиссия призвала страну создать систему внеочередных проверок добросовестности судей на руководящих должностях с привлечением международных экспертов. Оппозиционеры и неправительственные организации, утверждающие, что судебной системой управляет клан, настаивают на том, чтобы судей проверяли НПО и посольства стран-партнеров. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимавший решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. С 2020 года известно, что он работает в Генпрокуратуре Украины. В Грузии Адеишвили заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам: о закрытии "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году, о присвоении завода "Акура" в 2004 году, о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году, о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 и о фальсификации улик по делу о пытках заключенных в 2012 году. Он был признан виновным по таким обвинениям, как организация нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификация улик, давление на свидетеля, организация лишения человека свободы, злоупотребление и превышение полномочий. Самый большой срок Адеишвили получил за организацию похищения депутата – шесть лет лишения свободы. Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, зураб адеишвили, шалва папуашвили, нона цоцория, еврокомиссия, украина, европа, брюссель
Как это объяснить?! – спикер парламента Грузии о пребывании Адеишвили в Европе
12:53 04.04.2024 (обновлено: 13:00 04.04.2024)
В Европе говорят, что хорошо знают о политическом ландшафте Грузии, но при этом не знают, что приглашают на мероприятия осужденного в Грузии преступника, заявил глава парламента
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили не может найти объяснения тому, что заочно осужденный на родине экс-министр юстиции, бывший прокурор Зураб Адеишвили, хладнокровно установивший систему пыток в стране, участвует в международных конференциях в Европе.
Адеишвили 2 апреля был замечен в Гааге на международной конференции в составе делегации Украины, где он возглавляет департамент международно-правового сотрудничества управления генпрокурора. Ранее он был замечен на встречах в Брюсселе и Берлине. Прокуратура Грузии уже обратилась с запросом о его экстрадиции в компетентные органы Нидерландов, Германии и Бельгии.
"Что это и как все это объяснить, каково отношение к грузинскому народу, к их страданиям и боли, которые связаны именно с Зурабом Адеишвили, который хладнокровно установил систему пыток в этой стране? Сейчас он должен сидеть на конференциях, а мы должны спокойно на это смотреть?" – заявил Папуашвили.
По словам председателя парламента, властям Грузии из европейских кабинетов говорят, что хорошо знают о политическом ландшафте страны и желаниях, при этом не знают, что приглашают на мероприятия осужденного в Грузии преступника Адеишвили.
"В Брюсселе, в тех кабинетах, откуда нам говорят, что они знают наш контекст, наш характер, чего мы хотим и чего не хотим, они даже не знают, кто сидит с ними за столом. Они не знают, что за столом с ними сидит преступник", – сказал Папуашвили.
Как отметил глава законодательного органа, от Грузии хотят утверждения системы веттинг-контроля, предполагающего проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров, осуществлением которой на Украине занимается осужденный Адеишвили, а в Молдове ее внедряет его бывший заместитель Нона Цоцория.
В то же время, как отметил спикер, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая за идею введения в Грузии системы веттинга, поддерживает не грузинский народ, а бывшего экс-министра юстиции.
О веттинг-контроле в Грузии заговорили после того, как Еврокомиссия призвала страну создать систему внеочередных проверок добросовестности судей на руководящих должностях с привлечением международных экспертов. Оппозиционеры и неправительственные организации, утверждающие, что судебной системой управляет клан, настаивают на том, чтобы судей проверяли НПО и посольства стран-партнеров.
Адеишвили, входивший в круг политиков, принимавший решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. С 2020 года известно, что он работает в Генпрокуратуре Украины.
В Грузии Адеишвили заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам: о закрытии "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году, о присвоении завода "Акура" в 2004 году, о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году, о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 и о фальсификации улик по делу о пытках заключенных в 2012 году.
Он был признан виновным по таким обвинениям, как организация нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификация улик, давление на свидетеля, организация лишения человека свободы, злоупотребление и превышение полномочий. Самый большой срок Адеишвили получил за организацию похищения депутата – шесть лет лишения свободы.
Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе.