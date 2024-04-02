https://sputnik-georgia.ru/20240402/v-gruzinskoy-mechte-vozmuscheny-pretenziyami-k-gruzii-poka-adeishvili-gulyaet-po-evrope-287138477.html

В "Грузинской мечте" возмущены претензиями к Грузии, пока Адеишвили гуляет по Европе

В "Грузинской мечте" возмущены претензиями к Грузии, пока Адеишвили гуляет по Европе

Sputnik Грузия

Осужденный в Грузии за организацию пыток заключенных и похищения депутата, а также другие преступления Адеишвили сегодня работает в Генпрокуратуре Украины 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T20:58+0400

2024-04-02T20:58+0400

2024-04-02T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Пусть сначала европейские страны, по которым свободно разгуливает осужденный экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили, экстрадируют его на родину, уже потом грузинские власти решат, нужна ли стране система веттинг-контроля судей или нет, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.О веттинг-контроле в Грузии заговорили после того, как Еврокомиссия призвала страну создать систему внеочередных проверок добросовестности судей на руководящих должностях с привлечением международных экспертов. Оппозиционеры и неправительственные организации, утверждающие, что судебной системой управляет клан, настаивают на том, чтобы судей проверяли НПО и посольства стран-партнеров.По его словам, Адеишвили является "жестким, кровавым преступником, мучителем и преступником-заказчиком изнасилований", и при этом он "спокойно ходит по улицам Европы".В настоящее время Адеишвили находится в Гааге в составе украинской делегации и принимает участие в международной конференции "Восстановление справедливости для Украины". Он возглавляет департамент международно-правового сотрудничества управления Генерального прокурора Украины."Уже действительно чаша терпения практически переполнена. Невозможно представить, как можно, чтобы тебе говорили: "Знаешь что, ты должен согласиться с веттингом, который Зураб Адеишвили осуществляет где-то на Украине или в другой стране", – сказал Мдинарадзе.Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии>>После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что тема веттинг-контроля закрыта, посол Евросоюза в стране Павел Герчинский напомнил об отчете Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, в котором дана оценка выполнению Грузией 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата, а также перечислены новые рекомендации для перехода на этап переговоров о вступлении в ЕС. Что касается поездки Адеишвили в Гаагу, грузинская прокуратура обратилась к Нидерландам с просьбой арестовать его и передать Грузии. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимавший решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. С 2020 года известно, что он работает в Генпрокуратуре Украины. В Грузии Адеишвили заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам - о закрытии "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году, о присвоении завода "Акура" в 2004 году, о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году, о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 и о фальсификации улик по делу пытках заключенных в 2012 году.Власти Грузии ждут разъяснений от посольств, критиковавших суд из-за дела Гварамия>>Он был признан виновным по таким обвинениям, как организация нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификация улик, давление на свидетеля, организация лишения человека свободы, злоупотребление и превышение полномочий. Самый большой срок Адеишвили получил за организацию похищения депутата – шесть лет лишения свободы. Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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