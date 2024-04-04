https://sputnik-georgia.ru/20240404/oppozitsiyu-v-gruzii-prizvali-k-obsuzhdeniyu-popravok-o-zaprete-propagandy-lgbt-287175191.html

Оппозицию в Грузии призвали к обсуждению поправок о запрете пропаганды ЛГБТ*

Оппозицию в Грузии призвали к обсуждению поправок о запрете пропаганды ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Всенародное обсуждение законопроектов пройдет как в Тбилиси, так и регионах 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозицию принять участие во всенародном обсуждении конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*. Согласно инициированным парламентским большинством законопроектам, запрещаются однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого. Всенародное обсуждение инициативы начнется после того, как будет создана соответствующая комиссия. Задача этой комиссии – организовать встречи с общественностью, в том числе в регионах, ознакомить с пакетом законопроектов и выслушать мнения, должен ли тот или иной вопрос регулироваться конституционным законом и как он должен регулироваться. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.Инициированы два законопроекта – поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Обнародованы законопроекты против пропаганды ЛГБТ* и о защите семейных ценностей в Грузии>>Для принятия этих законопроектов требуется голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на которые нужно 76 голосов.В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, "сила народа", конституция грузии, парламент грузии