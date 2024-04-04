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Оппозицию в Грузии призвали к обсуждению поправок о запрете пропаганды ЛГБТ*
Оппозицию в Грузии призвали к обсуждению поправок о запрете пропаганды ЛГБТ*
Sputnik Грузия
Всенародное обсуждение законопроектов пройдет как в Тбилиси, так и регионах 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозицию принять участие во всенародном обсуждении конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*. Согласно инициированным парламентским большинством законопроектам, запрещаются однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого. Всенародное обсуждение инициативы начнется после того, как будет создана соответствующая комиссия. Задача этой комиссии – организовать встречи с общественностью, в том числе в регионах, ознакомить с пакетом законопроектов и выслушать мнения, должен ли тот или иной вопрос регулироваться конституционным законом и как он должен регулироваться. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.Инициированы два законопроекта – поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Обнародованы законопроекты против пропаганды ЛГБТ* и о защите семейных ценностей в Грузии>>Для принятия этих законопроектов требуется голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на которые нужно 76 голосов.В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, "сила народа", конституция грузии, парламент грузии
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, "сила народа", конституция грузии, парламент грузии
Оппозицию в Грузии призвали к обсуждению поправок о запрете пропаганды ЛГБТ*
16:48 04.04.2024 (обновлено: 16:52 04.04.2024)
Всенародное обсуждение законопроектов пройдет как в Тбилиси, так и регионах
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозицию принять участие во всенародном обсуждении конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*.
Согласно инициированным парламентским большинством законопроектам, запрещаются однополые браки, смена пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганда всего этого. Всенародное обсуждение инициативы начнется после того, как будет создана соответствующая комиссия.
"Я призываю каждую фракцию и политическую группу, чтобы каждый назвал по одному представителю в комиссию по всенародному обсуждению. Я призываю оппозицию воспользоваться этой возможностью и включиться в дискуссию, так как этот вопрос важен для общества", – заявил Папуашвили.
Задача этой комиссии – организовать встречи с общественностью, в том числе в регионах, ознакомить с пакетом законопроектов и выслушать мнения, должен ли тот или иной вопрос регулироваться конституционным законом и как он должен регулироваться.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
Инициированы два законопроекта – поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Для принятия этих законопроектов требуется голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на которые нужно 76 голосов.
В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму